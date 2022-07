Mihai Mitoșeru, dat de gol de mama lui. Ce spune Camelia Mitoșeru despre așa-zisa iubită a prezentatorului Kanal D

Mihai Mitoșeru este celebru în România, calitățile sale ca și prezentator TV fiind greu de contestat. Cu toate acestea, atunci când vine vorba despre dragoste, Mihai nu este tocmai un norocos. A suferit, ani buni, după despărțirea de singura lui soție, Noemi, iar acum, după un lung timp în care nu a fost văzut în compania niciunei domnișoare, susține că e îndrăgostit. Dar propria lui mamă, Camelia Mitoșeru, pare să nu știe prea mult despre sentimentele lui, chiar dacă, tot timpul, au fost extrem de apropiați, iar ea era prima care afla ce se petrece în sufletul fiului ei.

Ce spune Camelia Mitoșeru despre iubita lui Mihai

. Ba chiar, spunea el, s-a amorezat de o fată obișnuită, fără pretenții, frumoasă foc și care are o meserie pe care o practică zi de zi. Parcă, parcă, explica vedeta Kanal D, nici nu îi venea să creadă că are șansa unei asemenea relații.

ADVERTISEMENT

E adevărat, declarațiile cu pricina le-a făcut public. În intimitate însă, lucrurile par să fie mult mai complicate față de relația pe care, momentan, o ține la secret. E în construcție, susține Mihai Mitoșeru. Dar, chiar dacă încă s-a pus doar temelia relației, secretul lui Mihai este atât de bine ascuns încât nici cea mai apropiată persoană de vedeta TV – mama lui, Camelia Mitoșeru – nu știe nimic.

Contactată de FANATIK, Camelia Mitoșeru a vorbit despre ceea ce se petrece în viața fiului ei, Mihai. Și, fără să ascundă ceva, fosta mare actriță a recunoscut că a fost cu totul și cu totul surprinsă de faptul că fiul ei ar avea iubită.

ADVERTISEMENT

Camelia Mitoșeru, despre relația fiului ei, Mihai: ”Nu am cunoscut-o”

Relația pe care Mihai Mitoșeru ar avea-o și pe care o descrie ca fiind la început a surprins-o total pe Camelia Mitoșeru, mama vedetei TV. Ba chiar, a mărturisit ea pentru FANATIK, până acum Mihai nu i-a spus nimic despre domnișoara cu pricina.

”Nu am cunoscut-o pe iubita lui Mihai. Nici măcar nu am vorbit cu el despre vreo fată. Așa cum auziți, nu știu absolut nimic, am aflat și eu de la televizor”, ne-a spus Camelia Mitoșeru în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Normal, așa cum ar face orice mamă când află chestiuni care îi privesc copilul din alte surse, Camelia Mitoșeru a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Mihai, iar vedeta Kanal D a încercat să o liniștească.

”L-am sunat și l-am întrebat. Dar mi-a spus așa: `Mamă, dacă aveam ceva să îți spun, îți spuneam`. De aia cred că nu e ceva pe care să îmi prezinte, încă. Nu știu nimic despre nimic, chiar așa e!”, a mai precizat Camelia Mitoșeru, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Mihai Mitoșeru: ”La un moment dat o să mă însor”

Ajuns la 47 de ani, de Noemi, tânăra alături de care a petrecut ani buni și de care s-a despărțit, surprinzător, în 2019. De atunci, Mihai nu s-a mai afișat cu nicio femeie, iar în repetate rânduri s-a tot spus că există șanse reale să se împace cu fosta lui soție.

ADVERTISEMENT

”La un moment dat o să mă însor, mie îmi place nunta, prezint nunți, eu mă distrez la nunți. Dar de la o vârstă, cum m-am i maturizat, vezi totul. Vezi defectele celor din jurul tău, le văd și pe ale mele. Și atunci nu îmi place nimeni”, ne spunea acum câteva luni, Mihai Mitoșeru.

De atunci însă, pare-se, visul lui s-a împlinit. Sau așa susținea el, zilele trecute, atunci când anunța că a cunoscut o fată care i se pare că este prea bună, prea pe gustul lui. Doar că, deși știe că mama lui, Camelia Mitoșeru, este nerăbdătoare să îl vadă așezat la casa lui, cu soție și, eventual copii, nu i-a prezentat femeia de care zice că e îndrăgostit. E adevărat, tot Mihai Mitoșeru spunea că orice relație ar avea va fi una în care nu va ține foarte mult de părerea mamei sale.

”Doamna Camelia mă bate la cap, dar ea nu e eu. Eu nu pot să fac ceva pentru mama în această direcție, fac pentru mine. Dar trebuie să îi placă și mamei, deși, dacă mie îmi place mult, cum eu mă însor, se împacă și ea. Mie îmi plac nunțile. Prezint nunți. Fac emisiune cu nunți. Mă distrez la nunți”, a precizat Mitoșeru pentru FANATIK.

Mihai Mitoșeru, afectat de despărțirea de Noemi

Despărțiți, oficial, în vara lui 2019, Mihai Mitoșeru și Noemi au păstrat adeseori legătura. Și, recunoștea vedeta Kanal D, i-a fost destul de greu după ce relația cu frumoasa însoțitoare de zbor s-a încheiat.

”Mi-am dat seama că am rămas singur, că până la urmă n-am copii, n-am familie, soție sau frați. Mi-am dat seama că am greșit că am rămas singur, că trebuia să fac ceva ca să nu rămân singur. Am trecut prin multe, am învățat multe, sper că nu o să mai greșesc în viitor”, spunea, pentru FANATIK, Mihai Mitoșeru.

De altfel, recunoaște el, perioada ultimilor doi ani, petrecuți, practic, în izolare din cauza pandemiei de coronavirus au fost extrem de dificili pentru el. ”Am căzut psihic. Chiar dacă aveam prieteni lângă mine, mai vorbeam prin videocall, dar tot am căzut psihic. (…)

Seara unui burlac închis în casă, singur, arăta groaznic. Seara începea pe la ora 12, la prânz (râde, n. red.), nici măcar vinul nu mai mergea. Mă uitam la seriale, până a doua zi dimineața, ca să nu mor”, mai spunea Mihai Mitoșeru.