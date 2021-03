Cum arată Jador după 2 săptămâni de spitalizare. Faimoșii de la Survivor România au rămas blocați

Jador și-a făcut apariția în competiția sportivă Survivor România după ce ultimele două săptămâni le-a petrecut într-un spital din Republica Dominicană. Revenirea Faimosului i-a blocat pe concurenții de la Kanal D.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Niciunul dintre participanți nu se aștepta ca manelistul să vină cu piciorul în ghips și sprijinindu-se în cârje, cântărețul de muzică de petrecere fiind lăsat de medic să stea pe bancă, să fie prezent la probele din teren, fără să poată lua parte la ele.

Artistul este schimbat complet la ieșirea din spital, însă nu și-a pierdut starea de spirit și glumele. Jador a declarat că este încântat că a plecat acasă Musty, dar și Ramona, lupta pentru marele premiu fiind una mai ușoară în prezent pentru toată lumea.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Jador, schimbat total. Cum arată Faimosul după accidentarea de la genunchi

„Sunt pregătit, intru pe traseu azi. Eu vreau să lupt cu Sorin. Am avut câteva probleme, cu stomacul, cu piciorul. Am cerut doctoriță… am vrut o asistentă, nu mai vreau să-l văd pe Teo (medicul).

Am citit o carte, dacă îți zic râzi… Mica Sirenă. Eu nu am venit aici să fiu ca Buturugă. Mă duc acasă la mama, vreau să înțeleagă ce spun.

ADVERTISEMENT

Nu vă duceți la spital, stai între patru pereți, numai tu cu un gardian. Mi-a fost sincer dor de colegi, vreau să le mulțumesc că m-au scos din apă și vreau să îmi cer iertare de la Musty”, a spus Faimosul.

Deși stă pe banca de rezervă Jador nu este degeaba alături de colegii săi, ci susține echipa roșie pentru a câștiga jocul de recompensă. Fostul concurent de la „Puterea Dragostei” le face galerie concurenților, lupta fiind una foarte strânsă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Concurenții au rămas șocați de revenirea lui Jador pentru că nu se așteptau să-l vadă cu asemenea probleme de sănătate. Toată lumea credea că artistul este bine, însă din păcate, nu poate lua parte la probele grele din Republica Dominicană.

„Musty a ieșit… și Romina! Doamne! Sorine, vezi că e joc cu apă, ți-e rău azi. Sorine, a plecat nevasta (Musty). Cine te mai iubește pe tine?”, a glumit cântărețul cu Războinicul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Momentan nu se știe dacă Faimosul de la Survivor România va rămâne în competiție sau va pleca acasă în perioada următoare pentru că recuperarea sa se anunță a fi una de lungă durată.