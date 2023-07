Cum arată mama lui Armin Nicoară. Seamănă leit cu Claudia Puican: ”Am crezut că e sora ta”

Cum arată . Seamănă leit cu Claudia Puican. Foarte multă lume a crezut că cele două sunt surori. Au plecat în vacanță în Turcia, unde se bucură de vremea frumoasă și de plimbări lungi.

Cine este mama lui Armin Nicoară. Are aceleași trăsături fizice cu Claudia Puican

Cine este mama lui Armin Nicoară. Are aceleași trăsături fizice cu Claudia Puican. Femeia care se numește Armina este blondă și are o siluetă de invidiat. Se menține foarte bine pentru vârsta pe care o are în buletin.

Cea care i-a dat viață renumitului saxofonist este extrem de frumoasă, lucru observat de internauți. Soția lui Petrică Nicoară este pasionată de călătorii și are numeroase fotografii din vizitele pe care le-a făcut până acum.

„Vă salutăm pe toți! Am făcut o mică plimbare la Istanbul alături de soacra mea”, a scris Claudia Puican în dreptul imaginii în care apare cu mama lui Armin Nicoară. Poza a adunat aproape 4.000 de aprecieri de la fani.

„Semănați ca mamă-fiică. Minunate!”, „Ce frumos, soacra cu nora! Rar mai vezi așa ceva!”, „Frumusețelor vă ador, am crezut că e sora ta ce tânără și frumoasă e… vă îmbrățișez cu drag!”.

„Mai frumoasa e soacra ca nora” sau „Să fiți cele mai fericite femei din lume”, sunt câteva dintre comentariile lăsate de fani pe Instagram. Claudia Puican și Armina Nicoară au o relație extraordinară.

Armin Nicoară, amintiri dureroase din copilărie

Armin Nicoară are multe amintiri dureroase din copilărie pentru că părinții săi obișnuiau să plece des de acasă pentru a susține concerte și spectacole. În acele perioade, când casa se golea, simțea un gol imens chiar dacă rămânea cu bunicii.

„Noi eram foarte mici, aveam 7, 8 ani pe atunci. Taică-miu, când a plecat cu maică-mea trei luni de acasă, pentru noi a fost infernal. Rămâneam cu bunicii. Când nu ai mama lângă tine, e greu, poate să fie oricine.

Dacă nu ai mama lângă tine, e foarte greu. Aveam niște traume. O săptămână, două săptămâni, plângeam întruna”, a povestit Armin Nicoară în cadrul emisiunii În Oglindă, moderată de Mihai Ghiță, scrie .