Cum arată meniul de la nunta lui Iancu Sterp. Concurentul de la Survivor nu știe ce-l așteaptă

Nunta lui Iancu Sterp cu aleasa inimii sale, Denisa, se ”coace” în pași repezi, iar de toate pregătirile se ocupă, deocamdată, familia concurentului aflat la Survivor România.

Cum arată meniul de la nunta lui Iancu Sterp. Familia Războinicului a fost la degustat

Războinicul habar nu are ce îl așteaptă când se va întoarce din Republica Dominicană! Meniul de la nuntă arată senzațional, iar din preparatele care vor fi servite nu vor lipsi obișnuitele sărmăluțe ori diferite tipuri de mezeluri și brânzeturi în combinații care mai de care mai apetisante!

Ileana Sterp a postat un vlog în care degustă bunătățile care vor fi pe masă la nunta lui Iancu Sterp. A mers la fața locului însoțită de care a spus că nu putea lipsi de la proba mâncării, dat fiind că va fi pentru prima oară soacră mare.

Printre deliciile culinare de care s-au interesat mama Geta și Ileana se numără și confit-ul de porc glazurat, cu cartofi parizieni și ceapă crocantă în sos demi-dulce sau obrăjori de vită cu spumă de cartofi, trufe și sos brun spaniol.

Iancu se însoară pe 27 octombrie

„Am fost la degustatul meniului pentru nunta lui Iancu și a Denisei. Am fost cu Denisa, cu mama și cu mama Denisei. Eu i-am ținut locul lui Iancu. Am fost la Domeniile Streiului, unde vor avea și ei nunta. Am fost acolo și eu cu soțul meu, și Geta.

Denisa nu știa ce alegeri să facă. E greu dacă nu îl are pe Iancu lângă ea. Am fost să o susținem să facă alegerile cele mai bune. A fost greu să ne decidem. Sunt sigură că o să fie totul bine”, a povestit Ileana Sterp,

Nunta lui Iancu Sterp va avea loc pe 27 octombrie, anul ăsta, o dată care nu e deloc străină de familia sa! Tot pe 27 octombrie, dar în 2019, s-a căsătorit sora Ileana. Petrecerea a avut loc, așa cum a mărturisit Ileana, în același restaurant unde vor dansa până în zori Iancu și Denisa Coțolan.