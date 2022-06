Cum arată Mr. Happy Face, cel mai urât câine din lume. A fost adoptat de la un adăpost

World’s Ugliest Dog reprezintă un eveniment bizar din Statele Unite ale Americii, la care participă an de an tot felul de animale de companie. Competiția nu este despre frumusețea exterioară, ci sunt luate în calcul alte aspecte.

Ce rasă este cel mai urât câine din lume. Mr. Happy Face a fost premiat la un eveniment

Mr. Happy Face, care se traduce foarte simplu Domnul Față Fericită, a fost desemnat cel mai urât câine din lume. este deținut de o cântăreață în vârstă de 48 de ani, care îi oferă toată atenția și dragostea.

Patrupedul a fost premiat în cadrul evenimentului World’s Ugliest Dog, care se desfășoară în fiecare an în California. Manisfestarea nu este ratată de iubitorii de animale, chiar dacă unele dintre ele nu au un aspect tocmai plăcut.

Printre cei care au participat la show-ul din Statele Unite ale Americii se numără și Mr. Happy Face, o corcitură între Chihuahua și o altă rasă, care nu are păr și care din păcate, are mai multe probleme de sănătate.

Deși are capul strâmb și merge într-o parte, animalul de companie a atras atenția juraților și a fost desemnat cel mai urât câine din lume. Stăpâna sa crede că acesta are 17 ani, fiind un animal luat dintr-un adăpost.

Cel mai urât câine din lume, un mix între două rase

Jeneda Benally, femeia care a intrat în posesia câinelui în perioada pandemiei de coronavirus, este foarte fericită că are un patruped de care este tare mândră. este un mix între două rase și are culoarea gri.

„Sunt foarte fericită că există recunoașterea adevăratei frumuseți interioare și asta este pur și simplu uimitor. Nu știu dacă simt că am cel mai urât câine din lume, dar știu că am cel mai iubit câine din lume”, a spus stăpâna animalului, scrie .

În perioada următoare câinele urmează să apară în emisiunea The Today Show, americanca intrând totodată și în posesia unui premiu în valoare de 1.500 de dolari. În plus, a câștigat o excursie la New York.