Cântărețul Octavian Riu, complexat de cum arăta: ”Simțeam că nu o atrag fizic pe soția mea”

Octavian Riu a avut de suferit din cauza felului în care arăta înainte să fie cunoscut. Artistul-dentist s-a confruntat cu multe glume pe seama fizicului său, însă cu ambiție a reușit să se transforme complet, iar azi e de nerecunoscut.

Octavian Riu, ironizat de iubite pentru că era prea slab

Riu a făcut câteva sacrificii de dragul carierei. Încă din adolescență, colegii săi de la școală se legau de faptul că era prea slab. A avut multă vreme complexe și urmând o carieră în stomatologie în paralel cu pasiunea sa pentru muzică.

Cântărețul a spus despre care acum își amintește râzând, însă atunci când era ținta răutăților celor din jur nu i-a picat tocmai bine.

„De când mă știu am fost slab, de când mă știu am auzit mereu de la ceilalți: Mănâncă! Sau mă întrebau dacă mai mănânc și eu ceva că arăt ca un schelet ambulant. Se făceau mereu glume pe seama mea. La școală făceau mișto de mine, mă poreclau post negru.

Nici nu mai știu câte mișto-uri a trebuit să aud cu referire la cum arătam, însă cu timpul devenisem imun. Ok, înțelesesem că eram foarte slab, vedeam și eu asta în oglindă. Mâncam ca orice copil normal, doar că metabolismul nu mă prea ajuta să pun kilograme”, a povestit Octavian Riu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Octavian Riu, îngrijorat că ar fi putut fi părăsit de soție in cauza fizicului

În perioada liceului, Octavian cântărea între 45 și 50 de kilograme. „Aș fi vrut să se uite și la mine fetele… Nu prea aveam mare noroc. În clasa a 11-a am avut și eu o iubită. După o lună mi-a zis că ea nu mai vrea să stea cu mine pentru că sunt prea slab și râd prietenele ei de ea”, ne-a mai istorisit Riu.

În acel moment, interpretul de muzică ușoară a luat decizia să înceapă o cură de îngrășare. Timp de mai multe zile, ca să pună pe el, mânca doar cartofi prăjiți, însă a renunțat imediat la această dietă deoarece i se făcuse rău. Multă vreme s-a mirat cum de soția s-a uitat la el.

„Am avut momente în care simțeam că nu o atrag fizic pe soția mea. Îmi spunea uneori să mă îngraș, dar ea o făcea cumva ca să nu mă jignească. Știa să-mi spună subtil că ar fi mai atrasă de mine dacă aș arăta și eu mai bine”, a completat Octavian.

Artistul a luat, în cele din urmă, taurul de coarne și s-a apucat serios de sală, consumând în același timp alimentele care i-au mai dat niște forme, evident sub stricta supraveghere a unui specialist în nutriție.

„Acum am 76-77 de kilograme datorită faptului că în luna septembrie 2019 m-am apucat de sală. Mi-am schimbat alimentația total. Am studiat un pic de nutriție și, în sfârșit, de prin 2020 am început să arăt și eu ca un om normal”, a concluzionat Riu.