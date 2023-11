Cum arată și ce face fiica biologică a regretatului Andrei Gheorghe. Anastasia face parte dintr-un proiect interesant

Cum arată și ce face fiica biologică a regretatului Andrei Gheorghe din mariajul cu Maria pe care a cunoscut-o în perioada studenției. Anastasia face parte dintr-un proiect interesant care se derulează de 20 de ani.

Ce înfățișare și ce ocupație are fata biologică a lui Andrei Gheorghe. Anastasia este personaj principal într-o lucrare inedită care a început în perioada în care avea numai 9 ani. La momentul respectiv ajungea într-un studio foto alături de regretatul său tată.

Ședința a continuat an de an, de fiecare dată în luna octombrie, în ciuda faptului că tânăra are în momentul de față de 29 de ani și locuiește la Londra. În Marea Britanie lucrează ca asistent de vânzări pentru prestigioasa firmă Tom Ford.

Înainte de a semna contractul din prezent a făcut cursuri de design la New York, la casa Marc Jacobs. Se întâmpla în anul 2010. Apoi a lucrat ca și PR și asistent de showroom pentru Stella McCartney. De asemenea, a studiat la Istituto Marangoni din Milano.

a absolvit cu brio în domeniul vânzărilor în modă și are o carieră de succes. În plus, Anastasia a lucrat și ca asistent de vânzări la casa Versace din Londra, cât și la compania londoneză Net-a-porter.

Fata lui Andrei Gheorghe, protagonistă într-un proiect fotografic

Anastasia, fata lui Andrei Gheorghe, este protagonistă într-un fotografic de ani buni, despre care a vorbit chiar artistul de la care a plecat această idee. Tânăra a trecut printr-o transformare radicală în ultima perioadă.

Fotograful a surprins-o în diferite ipostaze, însă singurul aspect care nu s-a schimbat este scaunul pe care stă fiica regretatului om de radio. Chiar dacă acesta a rămas mic pentru o femeie în toată firea tot nu a fost lăsat deoparte.

Scaunul este unul mic, din lemn masiv și cu trei picioare. Obiectul stă mereu sub masa din studioul artistului care are un mobilier futurist și plin de aparatură tehnologică, care subliniază într-o oarecare măsură trecerea timpului.

„Eram prieten cu Andrei Gheorghe care venea des pe la studio pentru diverse fotografii. Când am văzut-o pe Anastasia mi s-a părut drăguță și i-am făcut o fotografie. În acești 20 de ani eu mi-am mutat studioul din București de vreo trei ori.

Am luat mereu cu mine acest scaun care este cel mai vechi obiect din studio și pe care l-am păstrat special pentru aceste ședințe. Prin prisma acestui proiect este ca și cum eu și Anastasia avem o relație fără să avem o relație.

Este o poveste foarte frumoasă de viață, este o relație spirituală. Am convenit ca, de la o anumită vârstă, din cele 20 de fotografii să o aleagă ea pe cea finală, a fost rugămintea ei.

Eu nu o influențez cu nimic în ceea ce privește stilul în care se îmbracă, se machiază sau cum își face părul”, a declarat Alex Gâlmeanu despre prietenia pe care o are cu fata lui Andrei Gheorghe, pentru .