Katarina, fiica vitregă a lui Andrei Gheorghe, după ce a rămas orfană de ambii părinți și depresie: „N-ai cum să treci peste”

Katarina Dyer, fiica vitregă a omului de radio Andrei Gheorghe, a stat departe de lumina reflectoarelor în ultimii ani. Tânăra a avut nevoie să-și recapete echilibrul după ce și-a pierdut ambii părinți la un interval scurt de timp. Artista recunoaște că s-a confruntat cu depresia.

Pentru Katarina, ultimii ani au fost dificili. După ce Andrei Gheorghe, tatăl său vitreg, s-a stins din viață în mod subit în 2018, un an mai târziu și-a pierdut și mama. Petruța Gheorghe iar fiica ei s-a văzut nevoită să meargă singură mai departe.

În 2020, tânără și-a încercat norocul și , unde a interpretat o piesă în memoria celei care i-a dat viața. După aceea, însă, a preferat să lipsească o vreme din lumina reflectoarelor.

Katarina a dezvăluit că s-a retras în studio, și nu se teme să spună, „da, am avut depresie”. Învățăturile primite de la mama ei și sprijinul iubitului au ajutat-o să-și revină.

„M-am băgat în studio, cu școala de muzică pe care o facem aici în studio. Am fost un pic mai retrasă, dar mă întorc în forță.

Cred că toată lumea a avut momente de depresie. E o chestie reală, cu care ne confruntăm cu toții. Maică-mea spunea mereu: ‘N-ai cum să treci peste, trebuie să treci prin’. Asta facem, trecem prin ea și ne-o asumăm ca o parte din noi.

Am întâlnit cea mai drăguță persoană. Tocmai am făcut un an împreună. Chiar mi-a dat foarte multă viață și mi-a aprins focul înapoi”, a declarat Katarina la

Katarina și Criss Blaziny, piesă cu buget zero

Recent, Katarina a lansat piesa Conversații de la miezul nopții, în colaborare cu Criss Blaziny. Artista a vorbit despre proiectul de succes și a mărturisit că au avut zero buget pentru a-l produce.

„Am avut, efectiv, zero buget. Am făcut-o singuri. E o poveste destul de funny. Am fost la el, am tras piesa și după am la mine acasă și am făcut clipul în dressingul meu. Tot clipul ăla e făcut din aproape 0 buget. Chiar a fost distractiv”, a dezvăluit Katarina.

De altfel, tânăra a mărturisit că atunci când este tristă creează cel mai bine, astfel că, uneori, își imaginează scenarii nefericite pentru a putea scrie piese.

„Eu cel mai bine scriu când sunt tristă, uneori îmi fac drame în cap, doar ca să pot să fiu tristă ca să pot să scriu o piesă, dar da. Nu poate să fie așa mereu”, a mai spus fiica vitregă a lui Andrei Gheorghe.