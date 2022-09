Cum arată soția părintelui Visarion Alexa, preotul acuzat de agresiune sexuală. „E lumina casei noastre, iubirea și liniștea”

Visarion Alexa, părinte la Biserica ”Pogorârea Sfântului Duh” în cartierul bucureștean Militari, a fost acuzat de o enoriașă de agresiune sexuală.

Cum arată soția părintelui Visarion Alexa

Preotul și-a recunoscut fapta și consideră că a fost ispitit, însă șocul e și mai mare în rândul enoriașilor care știau că părintele are o familie fericită și un înger de soție pe care o iubește nespus.

Un personaj extrem de discret, Visarion și-a ținut mereu ascunsă soția, mama celor patru copii ai săi. Cu toate acestea, pe Facebook a împărtășit mai multe imagini cu aceasta, fiind mândru de femeia care i-a stat alături în ultima perioadă a vieții.

a aflat că soția preotului Visarion Alexa este educatoare la o grădiniță britanică. Claudia Alexa și-a serbat ziua în luna aprilie, moment în care soțul său i-a făcut o declarație publică de dragoste pe Instagram.

”Când i-am povestit Părintelui Sofian despre ea, a dorit să o cunoască. Au stat mult timp de vorbă. A povățuit-o blând din tainele casei preotului. Ce i-a zis atunci , pentru ea a devenit un testament duhovnicesc și-l împlinește cu sfințenie și iubire. E lumina casei noastre, iubirea și liniștea. Ani binecuvântați , nesfârsiti , în lumina Soarelui neapus, iubita mea !”, scria preotul pe Instagram.

despre relația dintre bărbat și femeie și mesajul său a fost apreciat de publicul larg.

”Bărbaţii iubesc cu ochii, iar femeile cu urechile. Băiatul face biometrie, el măsoară, nu aude, în schimb, fata e altfel, ea dacă aude ceva ce nu îi place, tonul vocii sau ceva idei, poate fi el rupt din stele că nu îi cade cu tronc. Ea are nevoie, auzul e foarte important, prea puţin o interesează dacă are burtică sau dacă este chel, sau dacă are acnee. O să vedeţi femei foarte frumoase cu bărbaţi urâţi. Explicaţia e că femeile iubesc cu urechile.

Ah… aş putea să spun că iubirea este ca o vrajă. Simţi un efect magic şi trăieşti o întreagă magie, dar iubirea asta uşor magică e ca focul de paie. Trece repede şi lasă amăaraciune. O astfel de iubire extrem de însiropată şi de puternică din punct de vedere al pasiunii epuizează oamenii şi îi alungă”, transmitea Visarion Alexa într-un discurs mai vechi.

timp de 60 de zile și a primit interdicție de a sluji în Biserică.