Cum arată Xena, la 55 de ani. Cu ce se ocupă acum Prințesa războinică

Cum arată acum Xena. Actrița are 55 de ani și are cu totul alte activități. Unii spun că este tot o războinică și în viața reală.

Cum arată Xena, Prințesa războinică, la 55 de ani. Cu ce se ocupă acum

Pe numele său real Lucy Lawless, datorită filmului Xena: Prințesa războinică. Aceasta tot joacă în filme și acum, dar rolul său care a făcut-o faimoasă tot o mai „bântuie”.

ADVERTISEMENT

Ultimul rol jucat de aceasta a fost din 2019 în 2022, în seria My Life Is Murder, care a ajuns la al treilea sezon. Ea interpretează rolul unui detectiv particular.

Vorbind despre rolul din celebrul serial Xena: Prințesa războinică, actrița spunea că nu a avut de ales decât să accepte confundarea sa personală cu actrița din film.

ADVERTISEMENT

“Cred că mi-am dat seama destul de devreme că nu am de ales decât să o accept, pentru că, A, ea a fost bună cu mine – mă refer la personajul Xena. Serialul mi-a oferit totul, familia mea, prietenii mei.”, spunea aceasta, într-un interviu.

Cu ce lucruri negative s-a confruntat Lucy Lawless din cauza rolului Xenei

Totuși, Lucy Lawless a mărturisit că nu a avut numai beneficii de pe urma Ea spunea că a început să o urmărească și oamenii o recunoașteau ca fiind din acel serial „antic”, ea însăși fiind „de prost gust”.

ADVERTISEMENT

“Nu credeam că voi fi îngrădită, dar am fost îngrădită într-un mod ciudat, în care oamenii cred că: ‘Oh, ea este din serialul ăla din anii ’90’.

Era de prost gust. Nu prea m-am uitat la el. Era de prost gust. Ea e de prost gust”, spunea actrița.

Acum, Lucy Lawless este războinică și în alt domeniu. Ea este o ferventă susținătoare a ecologiei și chiar a ajuns să meargă la închisoare pentru o zi din cauza dârzeniei sale.

ADVERTISEMENT

Actrița alături de alți protestatari au urcat în vârful unei nave de foraj petrolier și chiar au rămas acolo timp de trei zile, ca parte a unui protest împotriva explorării Arcticii.

“Să fiu sinceră, nu m-am gândit niciodată că ne vom urca pe vas. Credeam doar că vom fi opriți în orice moment, dar asta nu s-a mai întâmplat.

Și apoi am ajuns acolo. Am fost complet șocată în primele 10 minute, pur și simplu nu-mi venea să cred că mă aflam în mijlocul acestui lucru.”, a declarat actrița, scrie