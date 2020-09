Cum au crescut alegerile locale și parlamentare numărul kilometrilor de autostradă din România! Lucrările de asfaltare au înflorit în preajma scrutinelor

FANATIK îți spune cum au crescut alegerile locale și parlamentare numărul kilometrilor de autostradă din România. De altfel, lucrul acesta a devenit o obișnuință. Înaintea fiecărui scrutin important, clasa politică se întrece în realizări și promisiuni.

Și totul ține până la publicarea oficială a rezultatelor. Acela este momentul în care învinșii dispar de pe scenă indiferent de programul pe care îl aveau, în timp ce marii învingători își uită definitiv lozincile pe care le îngroapă preț de patru ani de zile.

Apoi, ca la un semn, la debutul campaniei începe o adevărată întrecere de tăiat panglici. Indiferent de culoarea politică, guvernanții s-au luptat pentru inaugurarea fiecărui centimetru de autrostradă, deși nu o dată acesta s-a dovedit neterminat.

Alegerile locale și parlamentare au schimbat numărul kilometrilor de autostradă din România!

Cel mai bun exemplu este cel din 2004. În acel an, România a avut atât alegeri legislative, cât și prezidențiale. Țara se pregătea pentru Adrian Năstase, însă o campanie electorală aproape perfectă a făcut ca Traian Băsescu să devină noul președinte.

Mai mult de atât, PSD avea să se recunoască învins și Alianța DA, PNL -PD, Dreptate și Adevăr se instala la Palatul Victoria. Călin Popescu Tăriceanu devenea șeful Executivului într-un an în care România stabilea un nou record de kilometri predați de autostradă.

Nu mai puțin de 97 de kilometri au fost construiți atunci, ceea ce ducea numărul total la 210. Cu toate acestea, până la următoarele alegeri, drumurile din România s-au împotmolit în contestații, scandaluri cu firmele care construiau și licitații fără sfârșit.

Drept pentru care, numărul kilometrilor de autostradă a scăzut de la an la an. În 2009, Traian Băsescu a reușit să-și păstreze mandatul într-un duel, de această dată, cu Mircea Geoană. Cu doar câteva luni în urmă, PDL-ul lua jackpot-ul la legislative. Și, surprinzător sau nu, dar chiar în ultimul an de mandat, constructorii din România reușeau cea mai lungă serie de km predați, 42 la număr.

Patru ani mai târziu, la alegerile parlamentare din 2012, România bifa în sfârșit peste 100 de km de autostradă. USL-ul triumfa, Victor Ponta era premier și toată lumea pregătea prezidențialele. Cu doar câteva luni înainte, șantierele din România anunțau un nou record de 108 kilometri.

În 2016 lucrurile n-au mai stat chiar atât de bine. Numeroasele scandaluri între cei doi poli politici s-au reflectat adânc și în infrastructură. Autostrăzile au căzut în plan secund și abia au fost terminați 22 de kilometri.

Și în 2020, clasa politică s-a întrecut în panglici. În ciuda pandemiei de coronavirus, de la președinte până la primari, toți au vrut să inaugureze în timpul campaniei electorale. Au terminat destul de repede capitolul kilometri de autostradă la locale. Bătaia pare a fi pentru parlamentare, acolo unde două tronsoane sunt la un pas să fie predate la cheie în preajma alegerilor.