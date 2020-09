Cum au crescut averile miliardarilor lumii în pandemie. Criza generată de COVID-19, speculată la maximum de cei mai bogaţi oameni

Miliardarii lumii au o avere mai mare decât cea totală deținută de 60% dintre locuitorii planetei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă în trecut o criză financiară – precum cea din 1929 – afecta într-o mare măsură păturile bogate ale populației, actuala criză generată de Covid-19 pare să-i le aducă profituri şi mai mari oamenilor cu cei mai mulți bani, de pe planetă. Conform unui studiu al Oxfam, cei 2.153 de miliardari ai planetei au o avere cumulată care o depășește pe cea totală, deținută de cei 4,6 miliarde cei mai săraci locuitori ai planetei (circa 60% din totalul populației globului).

De asemenea, lista Forbes 400 din acest an a celor mai bogați americani arată că, în ciuda pandemiei, averile acestora, s-au extins, în medie cu 8% comparativ cu un an în urmă. Există însă și un grup select al acestor miliardari care s-au dovedit a fi mai norocoși decât restul: primii 15 cei mai mari câștigători din acest an și-au văzut averile nete, deja impresionante, crescând cu cel puțin 40%.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Situația nu este singulară, pentru acest ultim an, averile miliardarilor lumii crescând constant în ultimele două decenii, spre deosebire de veniturile medii și mici ale populației lumii.

Cum au crescut averile miliardarilor lumii în pandemie? Averile lor – „beneficiare” ale dobânzilor mici la credite

Potrivit Centrului de Cercetare Pew și Studiului Finanțelor Consumatorilor, ambele realizate în SUA, și citate de un articol Financial Times, valoarea medie a averii unei gospodării din SUA a fost mai mică în 2016, comparativ cu 1998.

ADVERTISEMENT

În schimb, familiile cu venituri foarte mari au fost singurule capabile să-și consolideze averea, în perioada 2001-2016 înregistrând o creștere de 33% a acesteia.

Cei foarte bogați au beneficiat de politicile „banilor ieftini” (rate mici ale dobâzii la credite) adoptate de Rezerva Federală a SUA (banca centrală a tatelor Unite) și de alte bănci centrale după 2008 – ceea ce a contribuit la alimentarea prețurilor activelor, inclusiv a celor de pe piețele financiare (acțiuni) și imobiliare (case, terenuri).

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dar unele dintre aceste companii au beneficiat și de modificarea comportamentului consumatorilor în pandemie. Prin urmare, printre cei care au devenit mai bogați găsim numele proprietarilor unor firme care ne-au ajutat să trecem mai ușor peste perioadele de izolare. Printre aceste nume se numără Netflix, Amazon sau Nvidia și care au făcut ca timpul petrecut acasă să treacă mai ușor.

Creșterea prețurilor acțiunilor unor astfel de companii a determinat creșteri uriașe ale averilor multimiliardarilor lumii, precum Elon Musk, Ernest Garcia III, Judy Faulkner și ale altor membri norocoși incluși în lista The Forbes 400.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Digitalizarea și globalizarea, alte aliate ale averilor miliardarilor

Oamenii din grupul cu venituri medii nu s-au descurcat la fel de bine, deoarece unele dintre cele mai mari câștiguri au fost aduse de produsele financiare mai noi, unde cei bogați au beneficiat primii de reducerile apărute la achiziționarea acetor active.

În plus, cei bogați au valorificat forțele combinate ale digitalizării și globalizării, care au recompensat proprietarii de capital – și legiunile lor de bancheri, avocați și alți consilieri – în timp ce salariații din țările dezvoltate sau în curs de dezvoltare au rămas în urmă, la acest capitol (al utilizării digitalizării).

ADVERTISEMENT

Aceasta este doar o parte din poveste. Locurile de muncă mai bine plătite din economia cunoașterii s-au dovedit (adesea surprinzător) adaptabile la munca de acasă. Astfel, avem fenomenul consultanților și avocaților – care de multe ori îi sfătuiesc pe investitorii bogați – ce lucrează fericiți de acasă.

Marele câștigător din topul miliardarilor: Elon Musk

Investițiile sau deținerile de acțiuni din domeniul tehnologiei au fost pe val și în ultimul an, fapt care l-a dat și pe marele câștigător al clasamentului celor mai bogați 400 de americani. Astfel, cel mai mare câștigător al anului, în termeni procentuali, este Elon Musk, proprietarul (printre altele al) companiei Tesla, care este mai bogat cu 242% decât era în clasamentul de anul trecut.

ADVERTISEMENT

De atunci, Elon Musk, a reușit să strângă peste 2 miliarde de dolari sub formă de noi fonduri pentru compania sa de rachete, SpaceX și a obținut două granturi enorme de opțiuni pe acțiuni Tesla ca parte a îndrăznețului acord de compensare pe care l-a semnat cu producătorul de mașini electrice în 2018.

Acțiunea Tesla a înregistrat o creștere de 520% (24 iulie 2019-24 iulie 2020, interval avut în calcul de către Forbes, la întocmirea clasamentului său). El a ajuns la o avere netă de 68 de miliarde de dolari , fapt care îl plasează acum pe locul 7 printre cei mai bogați oameni din America; un salt de 16 locuri, de la poziția 23, pe care o deținea în clasamentul din 2019, când valoarea averii sale era de 19,9 miliarde de dolari. (Și a devenit și mai bogat recent. La sfârșitul lunii august, când acțiunile Tesla au crescut după o divizare a lor în raport de 5 de 5 la 1 – fiecare acțiune s-a transformat în 5 acțiuni cu o valore de 1/5 din cea inițială-, Musk a trecut oficial pragul de 100 de miliarde de dolari pentru a deveni al cincilea multimiliardar din lume.)

Miliarde din tehnologie

Al doilea cel mai mare câștigător din acest an (în termeni de creștere procentuală a averii) este cofondatorul și CEO-ul Nvidia, Jensen Huang. Acțiunile producătorului de microcipuri grafice, care a achiziționat compania israeliano-americană de tehnologie de rețea Mellanox pentru 6,9 miliarde de dolari în aprilie, s-au dublat de anul trecut, pe fondul orientării companiei spre jocuri pe bază de inteligență artificială și spre centrele de date.

Datorită creșterii acțiunii Nvidia, averea lui Huang valorează acum 5,6 miliarde de dolari, cu 133%, mai mult decât anul trecut.

Mogulul din domeniul securității cibernetice Jay Chaudhry a avut un an intens, acțiunile companiei sale de securitate bazate pe tehnologia cloud ZScaler în creștere cu 90%. Chaudhry a crescut într-un sat din Himalaya, fără apă curentă sau electricitate, înainte de a emigra în SUA în 1980. El și familia sa dețin aproximativ 45% din companie, pe care au lansat-o public pe Nasdaq în 2018. Valoarea averii sale nete este de 92 % în acest an, ajungând la cifra de 6,9 miliarde de dolari.

Un alt fel de a vinde mașini

Duetul tată-fiu Ernest Garcia II și Ernest Garcia III completează primii 5 cei mai mari câștigători în termeni procentuali. Garcia II este magnatul din spatele Drivetime, unul dintre cei mai mari dealeri de mașini second-hand din țară, dar își datorează locul pe lista de câștigători de top fiului său, Garcia III.

Tânărul Garcia a fondat Carvana, o platformă online pentru vânzarea de mașini second-hand și acordarea de împrumuturi auto, ca o filială a Drivetime.

Ulterior, el a lansat firma și a făcut-o publică la bursa din New York în 2017. Acțiunile au crescut cu mai mult de 1.200% de atunci, inclusiv 77% în ultimul an – adăugând miliarde la averile lui Garcia.

Averea lui Garcia II, cel mai mare acționar al Carvana, valorează 9,6 miliarde de dolari, în vreme ce, aceea a fiului său valorează 4,2 miliarde de dolari.

Și femeile sunt prezente în topul miliardarilor

Două femei și-au asigurat un loc printre marii câștigători ai anului: MacKenzie Scott, fosta soție a celui mai bogat om din lume, Jeff Bezos, și Judy Faulkner, fondatoarea Epic, cel mai mare furnizor de software de înregistrări medicale din America.

Datorită creșterii continue a acțiunilor Amazon, Scott este cu 58% mai bogată în acest an – în ciuda faptului că a donat aproape 1,7 miliarde de dolari către 116 organizații nonprofit. Ea s-a angajat să doneze, în cele din urmă cel puțin jumătate din avere.

În același timp, averea lui Judy Faulkner a crescut cu 45%, deoarece firma sa din Wisconsin s-a confruntat frontal cu pandemia Covid-19. Compania de 3,2 miliarde de dolari (vânzări în 2019) lucrează la identificarea laboratoarelor care ar putea ajuta la testarea și distribuirea echipamentelor de protecție în Wisconsin, pe lângă oferirea software-ului său de telesănătate și monitorizare la distanță. Faulkner a fondat Epic într-un subsol în 1979 și în prezent are și funcția de CEO a acestei companii.

Iată cei mai mari 15 câștigători (din puncul de vedere al creșterii procentuale a valorii nete) din lista Forbes 400 din 2020:

Elon Musk

AVERE NETĂ: 68 miliarde dolari (+ 48,1 miliarde dolari, + 242%)

Acțiunile Tesla au crescut de peste cinci ori de anul trecut, făcând din Musk cel mai mare câștigător în termeni procentuali. Averea sa a depășit pragul de 100 de miliarde de dolari la sfârșitul lunii august, la mai puțin de două luni după ce Tesla a depășit Toyota, devenind cel mai valoros producător auto din lume.

Jensen Huang

AVERE NETĂ: 9,8 miliarde USD (+ 5,6 miliarde USD, + 133%)

Acțiunile Nvidia au crescut cu aproximativ 25.000% de când Huang a listat pe piața de capital, producătorul de cipuri, în 1999, doar în ultimul an acestea contabilizând o creștere de 128%.

Huang, care a fost director executiv de la cofondarea Nvidia în 1993, deține aproximativ 3,6% din acțiunile firmei.

Jay Choudhry

AVERE NETĂ: 6,9 miliarde USD (+ 3,3 miliarde USD, + 92%)

Înainte de a fonda firma de securitate cibernetică ZScaler, ale cărei acțiuni au crescut cu 90% de anul trecut, Chaudhry a lansat alte patru companii tehnologice care toate au fost cumpărate de investitori. El și soția sa, Jyoti, și-au părăsit slujbele și și-au folosit economiile de-o viață pentru a porni prima dintre aceste firme, start-up-ul din domeniul securității cibernetice SecureIT.

Ernest Garcia III

AVERE NETĂ: 4,2 miliarde USD (+ 1,9 miliarde USD, + 83%)

Garcia III a fost angajat în compania tatălui său, DriveTime Automotive Group înainte de a cofunda vânzătorul online de mașini second-hand Carvana în 2012. Considerată drept „Amazonul mașinilor”, acțiuniile Carvana au crescut cu 77% în ultimele 12 luni (24 iulie 2019-24 iulie 2020).

Ernest Garcia II

AVERE NETĂ: 9,6 miliarde USD (+ 3,9 miliarde USD, + 68%)

DriveTime operează 127 de reprezentanțe în SUA și a finanțat peste 4 milioane de cumpărători de mașini. Bătrânul Garcia a ajutat la finanțarea Carvana, care a funcționat ca parte a DriveTime, înainte ca Garcia să desprindă această parte a afacerii din firma mamă și să o listeze pe bursă, în 2017.

Peter Gassner

AVERE NETĂ: 4,5 miliarde USD (+ 1,8 miliarde USD, + 67%)

Acțiunile Veeva Systems, furnizorul de tehnologie software cloud pentru companiile farmaceutice și biotehnologice pe care le-a fondat și pe care le conduce în calitate de CEO, au crescut cu 60% față de anul trecut.

Robert Pera

AVERE NETĂ: 10,5 miliarde USD (+ 4,1 miliarde USD, + 64%)

Fondatorul și CEO-ul producătorului de echipamente wireless Ubiquiti Networks, Robert Pera și-a mărit averea în urma creșterii cu 58% a valorii acțiunilor Ubiquiti de anul trecut. El deține aproximativ trei sferturi din compania cotată la bursă.

Jack Dorsey

AVERE NETĂ: 6,8 miliarde USD (+ 2,6 miliarde USD, + 62%)

Cofondatorul și CEO-ul Twitter sunt mai bogați în acest an, datorită creșterii cu 96% a prețului acțiunilor altei companii pe care o deține, procesatorul de plăți Square. Această creștere îi permite lui lui Dorsey să-și țină promisiunea de a acorda 1 miliard de dolari din acțiunile sale Square către #startsmall, o nouă entitate filantropică despre care spune că se va concentra pe finanțări pentru combaterea Covid-19, pentru îbunătățirea sănătății și educației femeilor și pentru lobby-ul pentru un venit minim, de bază, universal.

MacKenzie Scott

AVERE NETĂ: 57 miliarde USD (+ 20,9 miliarde USD, + 58%)

În iulie, odată cu anunțul realizării unor donații de aproape 1,7 miliarde de dolari către 116 organizații nonprofit, fosta soție a lui Jeff Bezos a declarat că și-a schimbat numele de familie din Bezos în Scott. Averea ei este încă în mare parte legată de creșterea acțiunilor Amazon.

Jeff Bezos

AVERE NETĂ: 179 miliarde USD (+ 65 miliarde USD, + 57%)

Cea mai bogată persoană din America a avut un an grozav, în ciuda unor titluri nefavorabile, apărute în media americană – legate de protestele lucrătorilor de la Amazon cu privire la protecția oferită de companie față de Coronavirus și o investigație antitrust a Congresului SUA. Odată ce lumea aflată în carantină s-a îndreaptat rapid spre cumpărăturile online, acțiunile Amazon au crescut cu 64% în ultimul an.

Chase Coleman

AVERE NETĂ: 6,9 miliarde USD (+ 2,4 miliarde USD, + 53%)

Firma sa de investiții Tiger Global Management a pariat pe acțiunile din domeniile tehnologiei și al activitaăților legate de petrecerea de către oameni a unui interval mai mare de timp la domiciliu și care urlă în pandemie au crescut vertiginos.

Alan Trefler

AVERE NETĂ: 4,1 miliarde USD (+ 1,3 miliarde USD, + 46%)

Acțiunile Pegasystems, compania de software pe care a început-o în 1983, care se concentrează pe eficientizarea afacerilor și îmbunătățirea implicării clienților, au crescut cu 42% față de anul trecut.

Judy Faulkner

AVERE NETĂ: 5,5 miliarde USD (+ 1,7 miliarde USD, + 45%)

În plus față de furnizarea de software de telesănătate și de monitorizare la distanță pentru a ajuta la criza Covid, gigantul ei software Epic ține înregistrările medicale a peste 250 de milioane de pacienți și este utilizat de centre medicale de top, precum Johns Hopkins și Mayo Clinic. Vânzările firmei au crescut cu 10%, la 3,2 miliarde de dolari, în 2019.

Reed Hastings

AVERE NETĂ: 5 miliarde USD (+ 1,5 miliarde USD, + 43%)

Esențială în carantină, firma Netflix, pe care Hastings a cofondat-o și pe care o conduce în calitate de co-CEO, a în casele foarte multor telespectatori, cu hituri precum Tiger King și Extraction. Acțiunile Netflix au crescut cu 66% de anul trecut.

John Doerr

AVERE NETĂ: 10,5 miliarde USD (+ 3 miliarde USD, + 40%)

Președintele firmei de capital de risc, Kleiner Perkins, deține participații importante la giganți tehnologici prea bine cunoscuți, cum ar fi Amazon și Alphabet (compania care deține Google), unde este membru în consiliul de administrație.