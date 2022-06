Cum au fost păcăliți mai mulți turiști români cu vacanțe care nu existau. Sfaturile experților înainte să achiziționezi sejurul. ”Atunci nu o cumpăra, nu da banii”

Atenție mare la neatenție. Cam acesta pare a fi semnalul de alarmă tras atât de partea turcă, dar și de autoritățile din România după ce o nouă alertă a fost transmisă către populație. Concret, în ultima perioadă s-au înmulțit plângerile turiștilor care spun că au fost păcăliți pe internet după ce au achiziționat sejururi în stațiunile din Turcia.

Alertă pentru turiștii români

Ministerul Comerțului din această țară nu a mai ezitat o clipă și i-a avertizat pe turiștii care vor să viziteze Turcia asupra promoțiilor false din mediul online. Aceștia recunosc că pe internet au apărut mai multe reduceri înșelătoare, reduceri care, de fapt, reprezintă adevărate fraude.

Astfel, mai mulți turiști s-au lăsat atrași de mirajul unor oferte apărute peste noapte. Oamenii au fost păcăliți de utilizarea siglelor și denumirilor unor unități turistice cunoscute în Turcia, oferte apărute în mod special pe rețelele de socializare.

Culmea, cei care stau în spatele acestor oferte false s-au adaptat și în funcție de cerințe. Astfel, pentru România probleme au fost chiar cu resorturile căutate în general de părinți. Nu puțini au căzut în capcana reducerilor pe care credeau că le-au găsit.

Doar că, în baza acestor oferte solicitate pe rețelele de socializare și primite prin e-mail sau , oamenii au constatat când au ajuns la destinație că au fost, de fapt, înșelați de cel care le-a vândut pachetul.

De remarcat că printre potențialii clienți se aflau chiar cei care preferau să se ocupe singuri de transport. În acest fel nu exista varianta biletului de avion, unul care putea fi verificat mult mai repede și care ar fi putut scoate la iveală întreaga schemă.

Ce spune partea turcă despre înșelătorie

Potrivit , Ministerul Comerțului din această țară i-a avertizat deja pe oameni că este posibil ca aceste fraude să se înmulțească mai ales în perioada următoare, una preferată de turiști. De asemenea, autoritățile recomandă ca înainte să fie luată decizia de cumpărare a unui sejur în Turcia să fie verificat agentul economic sau agenția de turism din această țară.

Experții consultați de FANATIK au transmis că există câteva detalii la care trebuie să fie atenți toți cei care se gândesc să-și cumpere o vacanță. „Sunt niște criterii. Agenția respectivă trebuie să aibă un site care să arate într-un anumit fel. Trebuie să aibă și posibilitatea să plătești online direct, adică să faci rezervare a pachetului și să-l și plătești online fără a mai trece prin a da un telefon sau a merge la agenția respectivă.

Trebuie să aibă o prezență destul de bună în mediul online. Asta înseamnă că trebuie să aibă o pagină de facebook, oamenii ar trebui să se uite pe recenziile făcute de google pentru agențiile de turism. Dacă ai mers cu o companie 5 ani de zile atunci ești 99% sigur că lucrurile vor merge bine. Acum, dacă vezi un preț cu 50% mai mic la o agenție cu care n-ai mai mers niciodată și e mică, n-ai auzit de ea, atunci o să ai o problemă.

Un alt criteriu este că ar trebui să se uite lumea și la capitalul social al companiei. Dacă ai 1000 de lei capital social, iar ai o problemă, îți pui un semn de întrebare. Ce recomand eu este să se facă rezervări și plăți la companiile consacrate. Chiar dacă este o agenție de stradă trebuie să aibă un site de prezentare. Mai trebuie să aibă asigurare de insolvabilitate. Asta trebuie să te uiți după ea, dacă are sau nu are și de ce valoare este. Că dacă are o poliță de 10 mii de euro de insolvabilitate iar îți pui niște semne de întrebare”, a explicat Eugen Iacob, consultant în turism pentru .

Ce pot face clienții deja înșelați

Mai trebuie spus că pentru compensarea eventualelor pierderi, clienții deja înșelați se pot adresa comisiei de arbitraj de consum, în litigiile cu o valoare mai mică de 15.430 de lire turcești, aproximativ 875 de euro. Înainte de a depune o acțiune în instanța de judecată este obligatoriu ca păgubitul să ajungă și la un mediator.

Interesant este că turcii se așteaptă la un aflux de turiști în perioada imediat următoare. De altfel, pe lângă stațiunile pe care românii le preferă, , Bodrum, Kusadasi, chiar și la Istanbul a fost bifată o creștere a numărului de turiști.

Guvernatorul metropolei a anunțat că în luna mai au venit în oraș cu 264,6% în plus faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, perioadă în care lumea încă se temea serios de pandemia de coronavirus.

Vă readucem aminte că Turcia a renunţat încă de la 1 iunie la testarea călătorilor care sosesc din străinătate, indiferent de mijlocul de transport ales. În primele şapte luni ale anului trecut, peste 238.000 de români şi-au făcut vacanţele în Turcia, astfel că ţara noastră s-a poziționat pe locul zece în topul turiştilor străini care şi-au făcut vacanţele pe teritoriul statului turc.

Turiștii români, ținte ale fraudelor online

Nu ar fi pentru prima dată când turiștii români au parte de asemenea evenimente nu tocmai plăcute. Anul trecut, nu mai puțin de 1300 de oameni au rămas fără concedii după ce au fost păcăliți de o agenție care și-a suspendat activitatea. Paguba a fost una uriașă și s-a ridicat la peste 450 de mii de euro.

Și în anii trecuți au fost probleme serioase, culmea, cu o metodă asemănătoare. Sute de oameni au susținut că și-au făcut rezervări pe site-urile unor hoteluri considerate low cost, hoteluri care nu știau deloc de venirea lor. După mai multe cercetări, autoritățile din România au constatat că totul s-a petrecut pe o platformă online fantomă.

Ajunși în Turcia, oamenii s-au trezit în stradă, în timp ce hotelierii ridicau din umeri și spuneau că nu există deloc în evidențele lor, nu au încasat bani de la ei și nici nu au camere disponibile. Au urmat sute de plângeri depuse la Ministerul Turismului, dar și la TÜRSAB, adică Asociația Agențiilor de Turism din Turcia. În cele din urmă a fost demascată întreaga reţea de înşelătorie.

Bodrum, Alanya, Kemer, Side sau Kusadasi au fost stațiunile turcești în care au ajuns turiști români fără ca aceștia să aibă, de fapt, rezervări făcute. „Sunt într-adevăr și anumite agenții care au dispărut de pe piață şi care au mai dat oarecum „țepe”, scuzați limbajul, companii care publică tot felul de oferte. Clienții se pot proteja însă pentru că, de obicei, aceste prețuri sunt foarte mici.

Dacă ajungi la aeroport, cum să spun, dacă vrei să pleci în vacanță în Turcia și ai plătit la agenția respectivă care și-a publicat oferta online, dacă ajungi la aeroport deja nu mai ai ce să faci. Pentru că dacă nu e avionul, e la revedere, vacanța nu există. Din păcate, vacanța nu există.

Din păcate nici nu poate pasagerul să ia legătura, dacă își ia o vacanță charter, nu poate să verifice dacă este înscris la compania aeriană având această informație de la compania aeriană. Singurele informații le iau de la touroperator sau de la cel care le vinde pachetul. Primul semnal care trebuie să le dea de gândit clienților care cumpără online sau, mai puțin stradal acum, primul este că e prețul foarte mic față de media pieței”, a mai zis specialistul consultat de FANATIK.

De ce s-au scumpit vacanțele pentru vara lui 2022

Au existat și cazuri în care turiștii români au fost nevoiți să scoată bani mai mulți din buzunare, deși înțelegerea inițială cu agenția a fost alta. „Online-ul adevărat este cel cu oferte în timp real, adică, așa cum este la Veltravel, vrei să-ți faci un avion plus cazare pe Turcia individual sau vrei să cumperi un charter individual.

Vorbesc despre o vacanță charter pe care o avem și noi sau pe care le luăm de la alți touroperatori. Există companii, touroperatori care din cauza a ceea ce se întâmplă acum cu prețul la cherosen, la avion, modifică tarifele. În contractele cu turistul au dreptul să facă acest lucru înainte cu 2-3 săptămâni. Asta este o problemă și este o problemă destul de gravă pentru turiști pentru că nu se pot baza pe tariful respectiv. Sunt anumite companii, touroperatori care fac acest lucru.

Sunt și companii, touroperatori, care din cauza companiilor aeriene care au diverse probleme, companii care ori amână zborul sau îl decalează cu o oră, două, trei, cinci și oamenii stau acolo și din cauza aceasta își pierd din vacanță. Fie anulează, situație în care touroperatorul este pus într-o situație neplăcută pentru că trebuie să iei toți clienții la mână, să vorbești cu ei, să le explici situația și să-i reprogramezi. Dacă vor să reprogrameze”, a mai punctat Eugen Iacob.

Care sunt ofertele de care trebuie să vă feriți

Există și câteva oferte de care românii trebuie să se ferească. În primul rând ieftin nu înseamnă neapărat și senzațional. Ba chiar trebuie să ridice un mare semn de întrebare, mai ales dacă același tip de vacanță se vinde mult mai scump la alte agenții.

„La avion plus cazare sunt două tipuri, avion plus cazare individual în care omul își alege și cazarea, își alege și avionul singur și plătește online în timp real atunci este safe sută la sută. Dacă este pachet charter, acolo fără prețuri în timp real fiecare pune prețul pe care îl dorește.

Și în momentul acela dacă vezi o ofertă care este mai mică cu 30-40% decât este media pieței nu o cumpăra. Nu da banii. Mai sunt acele filtre pe care toată lumea trebuie să le aplice. Cine este compania, de când este înființată, are licență, are brevet, are asigurare de insolvabilitate, este membră ANAT, este membru IATA”, a mai zis specialistul.