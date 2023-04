Cum au reacționat fanii lui Karmen Minune după ce artista și-a făcut o schimbare de look: “Semeni mult cu Adelina Pestrițu”

Karmen Minune și-a făcut o schimbare de look, iar fanii au comparat-o cu Adelina Pestrițu. Mai multe persoane i-au transmis fiicei cunoscutului manelist că seamănă foarte mult cu influencerița.

Karmen Minune și-a făcut o schimbare de look, iar fanii o compară cu Adelina Pestrițu

este foarte activă pe rețelele sociale, acolo unde îi ține la curent pe urmăritori în legătură cu diverse detalii din viața personală și profesională. Recent, artista și-a făcut o schimbare de look, s-a fotografiat și a postat pe Instagram rezultatul.

Karmen Simionescu a revenit la culoarea naturală, brunet, dar a decis să-și scurteze și părul. După această schimbare, mai mulți internauți au remarcat faptul că artista seamănă foarte mult cu Adelina Pestrițu.

De altfel, cineva i-a transmis vedetei că semăna cu Adelina Pestrițu și înainte. Acum însă, asemănarea dintre ea și creatoarea de conținut este și mai evidentă.

“În poza asta semeni mult cu Adelina Pestrițu”, “Semeni cu Adelina”, “Și așa semeni cu Adelina, acum ești leită”, sunt doar câteva dintre zecile de comentarii pe care urmăritorii le-au lăsat pe Instagram.

Karmen Minune, adevărul despre problemele din căsnicie

Artista a recunoscut că au întâmpinat momente grele în căsnicia lor, motiv pentru care au apelat la terapia de cuplu. Totul s-a întâmplat foarte repede la ei, mai ales că erau foarte tineri atunci când au devenit un cuplu.

Faptul că soțul lui Karmen Minune a devenit cap de familie într-un timp atât de scurt l-a afectat. La rândul ei, cântăreața a trecut prin clipe grele din cauza depresiei postnatale. Din fericire, lucrurile merg mult mai bine între ei acum.

“Am fost la terapie de cuplu și am stat la povești, pentru că la noi s-a întâmplat totul pe repede înainte, amândoi eram destul de tineri și ne doream foarte mult să continuăm relația, însă eu treceam printr-o perioadă foarte dificilă cu depresia postnatală, el le avea pe ale lui și presiunea de a întreține o familie – fiindcă a trecut foarte repede de la stadiul de puști la stadiul de tată și soț.

Cu greu am trecut peste, dar iată că am reușit și în momentul față pot spune că lucrurile sunt super OK. Cred că pentru orice cuplu venirea unui copil creează o schimbare în viață și nu știi cum să te pregătești, n-ai de unde să știi cum e să ai un copil. Sper să nu trec și la următorul prin depresie postnatală”, a declarat cântăreața pentru .