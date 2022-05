Cum comentează Bianca Drăgușanu zvonurile despre sarcină. ”Ne doream foarte tare să fim părinți”

Frumoasa blondină a comentat informațiile care au apărut în ultima perioadă în presă și chiar au ținut prima pagină a tabloidelor. Fosta asistentă a lui Dan Capatos a subliniat că și-a dorit să devină părinte cu fostul partener de viață.

Bianca Drăgușanu, dezvăluiri despre presupusa sarcină. Blondina a spus care este adevărul

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au discutat în timpul relației de aproximativ doi ani despre venirea pe lume a unui copil, dar iată că momentul așteptat nu a mai venit. a precizat că nu a făcut nicio fertilizare în vitro.

Mai mult decât atât, fosta prezentatoare de la Kanal D a mai spus că atunci când va rămâne însărcinată va face anunțul numai dacă sarcina decurge normal și va trece de 4-5 luni.

„A apărut acest zvon, dar îți spun sincer că și dacă ar fi fost adevărat, până nu sunt sigură pe ce vreau eu și pe sănătatea mea și a copilului care urmează să vină pe lume, eu nu aș fi recunoscut.

Dacă voi rămâne însărcinată, voi veni la tine în emisiune când voi avea 4-5 luni și voi fi sigură că sarcina decurge cum vreau eu și medicul și atunci nici nu mai poți să ascunzi.

A pornit de la faptul că noi ne doream foarte tare să fim părinți. Nu am fost la nicio clinică, cum s-a scris. Am vorbit despre viitor, e normal despre un an jumătate să vorbești despre asta.

E un subiect foarte sensibil, delicat și nu vreau să vorbesc foarte mult, nu e cazul”, a mărturisit Bianca Drăgușanu în emisiunea Teo Show, potrivit .

Bianca Drăgușanu, noi detalii despre relația cu Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu a vorbit și despre sentimentele pe care le are pentru Gabi Bădălău și relația pe care a avut-o cu omul de afaceri. susține că fostul iubit nu este un bărbat asumat, ci foarte schimbător.

„Noi am mai avut carențe în această relație. Eu m-am implicat 100% și am fost prezentă cu totul. Eu îmi asum tot ce fac și ce spun. Viața e imprevizibilă, eu, în momentul de față sunt o femeie singură, asumată și știu ce vreau.

Eu am ținut mereu cont de dorințele lui și am făcut eforturi să i le îndeplinesc. El îmi cerea mie lucruri, că sunt la sală, că sunt la București, deși noi eram în vacanță”, a completat vedeta.