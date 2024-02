Cum comentează impresarul lui Albu petrecerea rapidiștilor de la Iași. “Să nu credem că toți colegii erau în pijamale”

Doi dintre fotbaliștii lui Rapid care au evoluat în înfrângerea cu Poli Iași, scor 1-3, au fost surprinși într-un club din Copou după meci. Alex Albu susține că imaginile nu sunt din seara partidei, însă reacția agentului său este una diferită.

Reacție contradictorie a agentului lui Alex Albu. “Se afla în programul liber după meciul cu Poli Iași”

Chiar dacă Alex Albu a declarat că imaginile cu el și Andrei Borza nu sunt din seara meciului, reacția agentului a fost contradictorie. Mihai Stan a spus că jucătorul său a fost în club. Dar și că acesta era dreptul său, deoarece era în programul liber.

“Fotbalistul Alexandru Albu se afla în programul liber după un meci al echipei sale, 1-3 cu Politehnica Iași. Tinerii, după cum se știe, se distrează.

Nu a fost sub influența băuturilor alcoolice, nu s-a încăierat cu nimeni, n-a adus prejudicii de imagine clubului. Într-adevăr, rezultatul doare, dar fotbaliștii vin după zile de concentrare și presiune.

Să nu credem că toți colegii erau în pijamale, au băut lăptic și au tras perdeaua să se facă întuneric, să nu-i trezească lumina dimineață. Să fim serioși și să acceptăm asta”, a scris agentul, pe pagina sa de Facebook.

Alexandru Albu, reacţie ciudată după ce a fost filmat în club după meci

în momentul în care a fost întrebat despre imaginile din club. Fotbalistul celor de la Rapid a spus că sunt dintr-o altă zi în care el și Borza erau liberi.

“Acum am aterizat (n.r. de la Iași) și am primit (n.r. imaginile cu el și Borza în club), nu am fost nicăieri. Nu am ieșit nicăieri. Posibil să fie din altă zi când am avut liber și am ieșit afară și multă lume vrea să ne facă rău”, a spus Albu pentru .

Cu toate acestea, FANATIK a aflat că Rapid a pornit o anchetă după declaraţiile mijlocaşului pentru a verifica, în primul rând, veridicitatea imaginilor. După ce au făcut această analiză, giuleştenii au ajuns la concluzia că imaginile sunt 100% reale de aseară. Așadar, Albu a minţit în declaraţiile pe care le-a dat. De altfel, oficialii Rapidului au anunţat și sancţiuni dure.

Albu și Borza, pedepsiți după episodul de la Iași. “Vor fi excluși din lot”

Ca urmare a episodului de la Iași în care Alex Albu și Andrei Borza sunt protagoniști, : “Nu aveau voie să facă așa ceva, erau în cantonament, au plecat fără să spună nimănui.

Vor fi excluși din lot pe o perioadă nedeterminată și vor primi și o sancțiune financiară pe măsură, dar care va fi stabilită conform regulamentului de ordine interioară.

Este o lipsă de respect la adresa tuturor: a fanilor, a conducerii, a colegilor. Nu se poate să faci așa ceva. Mai ales după ce pierzi un meci și știi că peste 3 zile joci o etapă intermediară! Dar, în primul rând, nu e admisibil să pleci din cantonament și să faci așa ceva!”, și pentru .