Cum e să lucrezi cu jucători de nivelul lui Tachtsidis și El Kaddouri? Mutu: „Are talent și vede jocul altfel”

Adrian Mutu a început excelent mandatul pe banca celor de la CFR Cluj. Ardelenii au câştigat ultimele două meciuri: 4-1 cu Voluntari şi . Sâmbătă, fosta campioană joacă împotriva Rapidului.

Cum e să lucrezi cu jucători de nivelul lui Tachtsidis și El Kaddouri?

Omar El Kaddouri şi Panagiotis Tachtsidis sunt doi jucători cu un CV greu la CFR Cluj. “Briliantul” a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre modul în care se antrenează cei doi, lăudând profesionalismul lor:

“(n.r. El Kaddouri) Este super profesionist. . Nu ai treabă cu ei, creează un ambient profesional, nu avem probleme. Sunt jucători antrenabili care îşi fac antrenamentul.

Nu am treabă ce fac în afara programului atâta timp cât au respect pentru tricoul în care joacă. Nu am ce să le reproşez băieţilor. Omar are o tehnică deosebită, e puţin în spate cu pregătirea fizică.

El ştie acest lucru. Încerc să îi dau minute în fiecare meci să îşi intre în ritm. Va intra cât de curând în ritm şi ne vom putea baza pe el în orice moment. Se vede că are talent şi vede jocul altfel”, a spus Adrian Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mutu a prefaţat derby-ul cu Rapid: “O să fie special pentru mine”

FANATIK SUPERLIGA şi meciul cu Rapid, unul special pentru “Briliant”, care va fi faţă în faţă cu fosta sa echipă pentru prima dată:

“Meciul cu Rapid va fi unul super dificil, mai ales pentru mine pentru că am fost acolo un an şi opt luni. Simpatizez Rapidul şi am rămas legat într-un fel de Rapid. Băiatul meu joacă la juniorii Rapidului.

Va fi un meci special, dar asta nu înseamnă că nu îmi doresc să câştig, din contră. O să fie special pentru mine. E prima dată când întâlnesc Rapid din postura de adversar şi normal că mă afectează, între ghilimele, puţin.

Este un derby, ambele echipe au acelaşi număr de puncte, suntem pe locurile 2-3 şi trebuie să ne luptăm, să stăm aproape de FCSB. Pentru a menţine pasul cu ei, trebuie să câştigăm meciurile noastre”, a spus Mutu la FANATIK SUPERLIGA.

