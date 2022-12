Cum era să rateze Pele meciul Brazilia – România 3-2! Ce surpriză neplăcută a avut “O Rei” în Mexic. Video

Fost campion mondial în trei rânduri cu Brazilia, marele fotbalist are trecută şi România pe lista echipelor împotriva cărora a înscris goluri. La CM 1970, , însă acesta a fost la un pas să rateze meciul.

De ce era să nu fie prezent Pele în meciul Brazilia – România 3-2

Cu Pele în echipă, Selecao era o forţă, dar starul brazilian putea să rateze partida din cauza unor hoţi. Episodul a fost povestit de fotbalist în autobiografia apărută în 2006.

“În timpul meciului (n.r. Brazilia – Anglia 1-0, din etapa a 2-a de la CM 1970) nişte hoţi au intrat în camera mea din cantonament şi au luat toate cele zece tricouri care îmi fuseseră alocate pentru turneu.

Au fost câteva probleme din cauza asta şi chiar am luat în considerare să cer înapoi tricoul pe care i-l dăruisem lui Bobby Moore ca să pot să am cu ce intra pe teren împotriva României. Nu am mai apelat până la urmă la el, dar tricourile furate nu au fost găsite niciodată”, povestea Pele.

Pele a marcat două goluri în Brazilia – România 3-2, dar nu a fost mulţumit de jocul echipei

În meciul jucat pe “Estadio Jalisco” din Guadalajara, Pele a marcat două goluri în poarta României. Cu toate că Brazilia a câştigat partida, . Acesta a susţinut că el şi colegii lui au intrat pe teren prea încrezători.

“Al treilea meci al nostru din grupe a fost cu România. S-a dovedit a fi cea mai proastă prestaţie a noastră. Am marcat de două ori, Jairzinho a înscris şi el, dar românii nu trebuiau să marcheze două goluri.

A fost un meci slab. Am suferit din cauza faptului că am fost prea încrezători şi am fost aproape să fim pedepsiţi de o curajoasă echipă a României. Până la urmă a fost bine că ne-am calificat şi am câştigat toate cele trei meciuri din grupă”, şi-a adus Pele aminte.

Pele a câştigat al treilea trofeu de campion mondial în 1970

Brazilia a reuşit să câştige Campionatul Mondial 1970, după 4-1 cu Italia în finală, iar Pele a devenit singurul fotbalist care a primit trofeul de trei ori. Un an mai târziu, în 1971, la 30 de ani, şi-a anunţat retragerea din naţionala Braziliei, pentru care marcase 77 de goluri în 92 de meciuri.

Pele a câştigat primul titlu mondial la ediţia din 1958, pe când avea 17 ani, după ce a marcat şase goluri în patru meciuri. Două dintre reuşite au venit chiar în finala cu Suedia. Patru ani mai târziu, Brazilia a cucerit al doilea trofeu mondial, însă Pele a evoluat doar în primele două meciuri şi a privit, accidentat, de pe margine succesul colegilor lui.