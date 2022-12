Cornel Dinu, amintiri cu Pele de la Mondialul din 1970: ”Avea în execuții tot ce se cerea atunci unui atacant perceput ca genial”

Considerat de mulți cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, la 82 de ani după o lungă suferință.

Amintirile lui Cornel Dinu despre marele Pele

În urmă cu doi ani, pe când marele împlinea 80 de ani, Cornel Dinu a depănat amintiri pentru FANATIK despre legenda fotbalului brazilian, jucător pe care l-a avut în marcaj la Mondialul din 1970.

”Eram la juniorii Târgoviștei când se juca Mondialul din 1958, în Suedia. Și-l ascultam la radio. Televiziunea era de vreo doi ani, dar emitea puțin… oricum mai mult decât în paranoia lui Ceaușescu din anii ’80… Meciurile Dinamo – CCA și ce se juca important ‘afară’ îmi amintesc că se puteau vedea la televizor.

Știrea că un tânăr de 18 ani neîmpliniți joacă în naționala Braziliei la turneul final mondial șoca. Auzisem de Vicente Feola, celebrul lor antrenor, de frații Santos, Garrincha, Vava… Imaginea care a răzbit mapamondul a fost aceeași ca intensitate cu ceea ce făcea efectiv pe teren.

Ceea ce am constatat și eu când l-am avut adversar la Guadalajara. Avea în execuții tot ce se cerea atunci unui atacant perceput ca genial. În plus, dacă mai putea fi un plus, puterea de a se mișca surprinzător, reușind apariții unice, la care aproape nimeni nu se aștepta.

Cu o viteză de reacție pe primii metri, în care putea depăși orice adversar. Nu era un demifondist. Avea momente de dispariție în meci. Dar când apărea se cam schimba tabela de scor…”, declara Dinu la acea vreme.

Pele, rupt de oboseală după testul Cooper

Fostul mare internațional român și-a amintit că împreună cu Liță Dumitru au avut multe dueluri peste limita admisă cu , care nu era deloc un tip îngăduitor, ba chiar înjura și lovea când nu era văzut de arbitru.

”L-am văzut prima oară, de la distanță, în ianuarie 1970. Naționala noastră efectua un turneu în America de Sud și am asistat, pe stadionul Maracana, la testul Cooper dat de jucătorii brazilieni în premieră.

Clodoaldo i-a bătut pe toți, cu vreo 2.860 de metri alergați din cei 3.200 care trebuiau acoperiți în 12 minute. Pele s-a oprit pe la 2.600 de metri, schimonosit de efort.

La Guadalajara, pe ‘Jalisco’, l-am întâlnit în ultima partidă din ‘grupa morții’, așa cum a fost numită grupa noastră cu Brazilia, Anglia și Cehoslovacia. Antrenorul Mario Zagallo gândise un 4-3-3, cu Gerson și Clodoaldo mijlocași și Pele volante, venind mai din spate față de ‘împinsul’ în furtuna apărătorilor adverși Tostao.

De aceea, în tacticizarea de atunci, în care marcajul ‘om la om’ à la Herrera era încă prezent, când se retrăgea spre mijloc, pe Pele îl lua Liță Dumitru, apoi, când apărea spre poartă, cu sau fără minge, îl preluam eu.

Și eu, și Liță am avut ceva lupte cu el. Era dat dracului, dar și al dracului! Și în fapte, și vorbe, uneori flagrant neregulamentare… Da, da, marele Pele… Ne scuipa des cu ‘Filho da puta’, așa ne-a alintat pe amândoi…”, a povestit ”Procurorul”.

Unde era brazilianul deficitar

Cornel Dinu și-a amintit că a încercat să-l ia cu fulgi cu tot pe marele la o fază, dar acesta l-a driblat elegant. Deși a rămas fascinat de legenda fotbalului brazilian, el a vorbit și despre punctul slab al triplului campion mondial.

”Dar nici noi nu l-am cruțat! În prima repriză m-a lovit cu cotul în ochiul pe care mi-l învinețise deja Geoff Hurst în primul meci, cu campioana mondială Anglia. M-a urmărit să mă mai atingă la o minge pe care o urmăream spre linia noastră de fund, tot în prima repriză, dar am avut inspirația să lovesc mingea cu călcâiul printre picioarele sale.

Privirea pe care i-am trimis-o este ‘prinsă’ în rezumatul meciului… În repriza a doua s-a răzbunat. Pașnic… Liță îl scăpase din alunecare, era cu spatele la mine și am dat drumul la ‘sanie’, să-l fac una cu gazonul… Am simțit instinctual ce a urmat… A băgat vârful ghetei sub minge și a săltat-o făcând o piruetă prin aer, iar eu am trecut ca trenul pe sub el…

Dacă ar fi să-i găsesc ceva lipsă, ar fi, poate, lovirea mingii cu capul. Oricum mai bună decât a lui Lionel Messi! Și amândoi destul de mult sub felul în care lovește mingea și, mai ales, cum sare spre ea Cristiano Ronaldo”, a continuat Dinu.

Cum era Pele în afara terenului

Fostul fundaș al lui Dinamo și al naționalei României a povestit că era un personaj extrem de cald în afara terenului, dar nici chiar atât de prietenos cum a fost descris de marele portar Rică Răducanu.

”În teren făcea de toate… Mai puțin cu arbitrul. Ca orice copil pornit tare de jos, avea rămășițe de mahala, dar și educația respectării autorității care face și împarte legea. Se crispa și mai făcea crize de… exagerare… a posibilei suferințe fizice… când era tăvălit… și era… dar nu cred că simula…

Și pe el, și pe coechipierii săi i-am văzut și simțit de aproape în acel ianuarie 1970 de care am amintit. Au stat o seară în același hotel cu noi, ‘Plazza’, de pe Copacabana. Era destins, zâmbitor, amabil, răspundea cu modestie oricărei solicitări. Presa era pe el ca albinele pe stup.

Bine-nțeles că și bărzăunul de Rică Răducanu a sărit pe el, să-i fotografieze maseurul nostru, Francoise. Sigur că numai imaginația tupeistă a lui Rică a lansat ‘ușoara’ exagerare că erau prieteni și ‘O Rei Pele’ a vrut neapărat să apară în poză cu imensul nostru portar…”, a încheiat Cornel Dinu.

La scurt timp după tragicul anunț al dispariției lui Edson Arantes do Nascimento, fiica lui , Kely Nascimento (55 de ani), a postat un pe rețelele de socializare. Mesajul a fost însoțit de o fotografie în care toți membrii familiei triplului campion mondial își împreunează palmele alături de cele ale lui Pele, în semn de adio.