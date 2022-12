Amintirile adversarilor României la Mondiale! Cum i-au marcat „tricolorii” pe Pele, Charlton sau Maradona. “Fundaşul a fost şeful asasin!” Video

România a participat la şapte ediţii de Campionat Mondial, iar unele dintre meciurile tricolorilor i-au marcat pe adversari. Alţii, în cazul irlandezilor sau suedezilor, îşi aduc aminte cu plăcere de duelurile contra selecţionatei române. FANATIK a adunat mai multe amintiri ale unor superstaruri din partidele jucate contra României la Campionatul Mondial.

Bobby Charlton, speriat de agresivitatea României la CM 1970: “Jocul loc nu ne-a uimit, tackling-urile au făcut-o”

La Campionatul Mondial 1970, al patrulea din istoria naţionalei României, tricolorii s-au aflat în “grupa morţii”, alături de Brazilia, Anglia şi Cehoslovacia. Primul adversar a fost chiar campioana mondială en-titre, iar Bobby Charlton, fostul mare fotbalist englez, şi-a adus aminte de acest duel în autobiografia “My England Years”. Englezii au câştigat meciul, scor 1-0, dar au avut de suferit.

“Prima a fost România, iar dacă jocul lor nu ne-a uimit, tackling-urile au făcut-o. Natural, mexicanii i-au încurajat, chiar şi la cele mai dure faulturi. Fundaşul Mihai Mocanu a fost ‘şeful asasin’. După ce l-a trimis pe Newton (n.r. Keith Newton a fost schimbat în minutul 51) pe bancă, l-a adăugat şi pe Wright (n.r. Tommy Wright i-a luat locul lui Keith Newton) pe lista victimelor. La finalul meciului, Francis Lee dădea din cap şi spunea: ‘Cred că a creat un nou tip de tackling. Mi-a lăsat urme identice pe genunchi’.

Culmea, României îi lipsea cel mai creativ jucător, Nicolae Dobrin, care suferea de insolaţie, chiar dacă statul ajutase echipa cu asistenţă medicală. Când a auzit Ramsey cum pregătesc românii turneul l-a trimis pe Neil Phillips (n.r. medicul naţionalei Angliei la Mondialele din 1966 şi 1970) la cursuri speciale de medicină şi să se asigure de condiţiile de joc la altitudine”.

Pele i-a dat două goluri României, dar tricolorii i-au pus probleme Braziliei: “Am fost aproape să fim pedepsiţi”

După 0-1 cu Anglia şi 2-1 cu Cehoslovacia, România a întâlnit Brazilia, campioana mondială din 1958 şi 1962. Pele, marea vedetă a brazilienilor, a marcat două goluri în victoria contra tricolorilor, scor 3-2, însă nu are cele mai plăcute amintiri de la acel meci. În cartea “The Autobiograpy”, fostul mare fotbalist şi-a adus aminte de această partidă

“Al treilea meci al nostru din grupe a fost cu România. S-a dovedit a fi cea mai proastă prestaţie a noastră. Am marcat de două ori, Jairzinho a înscris şi el, dar românii nu trebuiau să marcheze două goluri. A fost un meci slab. Am suferit din cauza faptului că am fost prea încrezători şi am fost aproape să fim pedepsiţi de o curajoasă echipă a României. Până la urmă a fost bine că ne-am calificat şi am câştigat toate cele trei meciuri din grupă”.

Diego Maradona şi meciul care s-a dovedit “o bătălie infernală cu România”

România a aşteptat 20 de ani pentru un nou Campionat Mondial, iar ediţia din 1990 a însemnat şi prima calificare din faza grupelor. Cu o victorie în faţa URSS, scor 2-0, şi o înfrângere contra Camerunului, scor 1-2, tricolorii au obţinut biletele pentru optimile de finală după 1-1 cu Argentina, campioana mondială en-titre. Într-un interviu realizat în cantonamentul “pumelor”, după victoria cu Brazilia din optimile CM 1990, Diego Maradona îşi aduce aminte de partida contra României şi de duelurile cu Iosif Rotariu. La 32 de ani de la acel meci, fostul fundaş român a vorbit pentru FANATIK .

“A fost o bătălie infernală cu România. Arbitrul nu l-a avertizat deloc pe Rotariu. Eu nu puteam să spun nimic, aveam un galben (n.r. primit în meciul cu URSS) şi dacă aş fi protestat puteam să ratez o partidă importantă (n.r. meciul cu Brazilia din optimile de finală). M-am ales cu o leziune la gleznă şi în meciul cu Brazilia am jucat slab, dar îmi doream să fiu pe teren. Oricum, nu este o scuză pentru acea prestaţie”.

Packie Bonner, coşmarul României la Campionatul Mondial 1990: “Ştiam unde o să bată Timofte, dar mai aveam un truc”

Aventura României la Campionatul Mondial 1990 s-a terminat în faza optimilor de finală. După 0-0 în 120 de minute cu Irlanda, calificarea în sferturile de finală a fost decisă la loviturile de departajare. Packie Bonner a oprit visul tricolorilor, după ce a parat lovitura lui Daniel Timofte, iar meciul de acum 32 de ani a fost dezvoltat pe larg în autobiografia irlandezului.

“Împotriva României, o echipă bună, dar pe care simţeam că o putem bate, atenţia mea a fost sporită. Gheorghe Hagi era pericolul. Evaziv, cu o voinţă uriaşă şi foarte talentat, mereu găsea spaţii. Ioan Lupescu mi-a spus peste ani că Hagi avea libertatea să joace aşa cum îşi dorea. Gândurile că ajungem la loviturile de departajare au apărut în prelungiri.

Hagi a fost primul. L-am sfidat 120 de minute, dar şutul lui a fost prea puternic şi la înălţime, chiar dacă am ghicit colţul. Am fost dezamăgit la lovitura lui Dănuţ Lupu. Intrase de pe bancă şi nu l-am citit prea bine când se îndrepta spre punctul cu var. A trimis în stânga mea şi eu am fost prea încet. Iosif Rotariu şi-a luat elan şi ştiam că-şi va schimba direcţia, spre deosebire de primii doi. A făcut asta, am plecat în dreapta, dar lovitura a fost precisă. A urmat Ioan Lupescu. Ştiam unde va da, sus şi în dreapta mea. M-am mişcat mai repede, am atins mingea cu degetele, dar era 4-3.

Îmi aduc aminte că l-am văzut pe Daniel Timofte cum se îndreaptă spre mine. Intrase în prelungiri şi mă gândeam dacă nu cumva era pariul sigur pentru loviturile de departajare. Dacă e aşa, de ce e nervos? Arăta rău când a pus mingea jos. Paşii făcuţi arătau că este tensionat. Ştiam unde o să bată, dar mai aveam un truc. M-am prefăcut că mă duc într-o direcţie, sperând că-l voi păcăli, ca apoi să mă îndrept în direcţia opusă. Am reuşit. Timofte şi-a pus mâinile în cap. Am simţit cum toată ţara a vibrat acasă”.

Abel Balbo dă vina pe suspendarea lui Maradona pentru eliminarea Argentinei

Pentru fanii naţionalei României, rămâne cea mai frumoasă amintire. “Generaţia de Aur” le-a învins pe Columbia şi pe SUA, dar a pierdut contra Elveţiei, în faza grupelor, însă momentul de apogeu a fost eliminarea Argentinei. Abel Balbo, atacantul sud-americanilor, a vorbit într-un interviu pentru presa din Spania şi a susţinut că suspendarea lui Diego Maradona, depistat pozitiv înaintea meciului, şi accidentarea lui Claudio Caniggia au dus la surprinzătorul rezultat,

“Diego a fost suspendat, apoi l-am pierdut şi pe Caniggia. Am ratat milioane de ocazii în meciul cu România. Noi nu am mai fost concentraţi după tot ceea ce s-a întâmplat. Echipa slăbise valoric fără Maradona şi Caniggia şi eram afectaţi psihic după acel scandal. Eram sigur că vom fi campioni mondiali, dar acel turneu a fost cea mai mare dezamăgire din cariera mea”.

Secretul Suediei la primul gol din meciul cu România

În sferturile de finală, România şi Suedia s-au luptat pentru un loc în semifinale, iar nordicii au fost primii care au marcat în meci, în minutul 78, prin Tomas Brolin. Într-un interviu pentru revista FourFourTwo, fostul atacant a dezvăluit cum a fost înscris acel gol.

“A fost secretul nostru. Mai executam aşa loviturile libere la Parma şi Tommy Svensson (n.r. selecţionerul Suediei) şi-a notat-o în carneţel. M-a chemat cu două zile înainte de meciul cu România şi mi-a spus: ‘Tomas, am văzut că faceţi asta’. Mi-a spus că nu putem să repetăm la antrenamente, că cineva ar putea să vadă, dar să încerc schema dacă vom avea o lovitură liberă. Primeam pasa pe lângă zid şi trebuia s-o retrimit lui Dahlin sau Andersson, care erau liberi. În timpul meciului mi-a venit ideea: ‘La naiba, am toată poarta pentru mine şi voi şuta’. Asta a fost totul, am venit cu ideea mea şi am înscris”.

România a egalat în minutul 88, prin Florin Răducioiu, cel care avea să înscrie şi golul de 2-1, în minutul 101. Cu cinci minute înainte de final, Kennet Andersson a profitat de ieşirea greşită a lui Florin Prunea şi a egalat. La loviturile de departajare, triolorii au început bine, după ce Hakan Mild a ratat, însă Thomas Ravelli a parat loviturile lui Dan Petrescu şi Miodrag Belodedici, iar Suedia s-a calificat în semifinale. Într-un interviu pentru Ringup, fostul portar suedez a rememorat ultimul penalty salvat.

“Când Belodedici s-a îndreptat sper minge, în faţa mea vedeam doar un tunel plin de lumină. Creierul meu era concentrat doar pe lovitura pe care aveam să o salvez. Nu am realizat pe moment ceea ce reuşisem. Abia în vestiar a venit cineva şi mi-a spus: ‘Thomas, ştii cât de important este momentul ăsta? Va fi ceva uriaş pentru toţi anii care vor urma’. Atunci am realizat că despre asta se va vorbi mult timp de acum încolo”.

Clipe grele pentru Graeme Le Saux după ce l-a scăpat pe Dan Petrescu în România – Anglia 2-1: “Am fost măcelărit”

Franţa 1998 este ultimul Campionat Mondial la care a participat România, iar victoria contra Angliei rămâne cel din urmă reper luminos. Englezii nu au uitat deloc acel eşec, . Dan Petrescu a fost eroul partidei din urmă cu 24 de ani, cu un gol marcat în minutul 90, după ce l-a depăşit pe Graeme Le Saux, colegul său de la Chelsea. În autobiografia “Left Field – A Football Apart”, fundaşul englez şi-a adus aminte de acea fază şi a dezvăluit ce a păţit după meci.

“Ceea ce s-a întâmplat în meciul cu România a fost un coşmar, mai ales că am fost ţapul ispăşitor pentru o înfrângere la care nimeni nu se aştepta. Hoddle a susţinut că a fost vina mea la golul victoriei României şi la fel au făcut-o şi câţiva colegi din naţională. Jucasem bine împotriva lui Dan Petrescu şi i-am provocat câteva probleme, dar noi nu am jucat bine ca echipă, în special la mijloc.

Gheorghe Hagi era deja pe final de carieră, dar încă era un playmaker de clasă mondială, iar în apărare erau solizi. Jucam în banda stângă şi am văzut cum Dan îşi începe cursa spre zona centrală. Am sperat că cineva îi va lua mingea, dar nu a apărut nimeni şi am început să-l urmăresc. În timp ce fugeam, braţul lui m-a lovit în faţă şi m-a dat înapoi. Unii spun că şi-a protejat bine mingea, alţii că m-a faultat. Am fost surpins că l-a învins pe Seaman. Am fost scos ţapul ispăşitor şi am fost măcelărit. Zilele de după meci au fost oribile”.