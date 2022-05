Cum explică Toni Petrea introducerea ”salvatorului” Ivan Mamut în U Craiova – FCSB 0-1: ”Ce era să fac, să bag un fundaș? Trebuia să risc”

Atacantul croat a marcat și păstrează astfel suspansul la titlu în Casa Pariurilor Liga 1.

Ivan Mamut, salvatorul lui Toni Petrea în U Craiova – FCSB 0-1

La finalul întâlnirii U Craiova – FCSB 0-1, Toni Petrea a părut relaxat după ce formația sa a rămas în lupta pentru titlul de campioană și a vorbit despre introducerea neașteptată a lui Ivan Mamut.

”Am trăit foarte intens. Ne așteptam la un meci dificil, am spus și înainte de joc că întâlnim o echipă care atacă și căreia îi place să aibă posesia. Am început bine meciul, dar în repriza a doua am cedat inițiativa și i-a permis echipei adverse să ne preseze în primele 15 minute.

A venit un gol meritat, pe final de joc, exact când trebuie, care le-a dat turnat plumb în ghete adversarilor. De ce l-am băgat pe Mamut? Era 0-0, ce să fac? Să bag un fundaș? Normal că am băgat un atacant. Trebuia să risc în acest final.

Doar dacă n-ai treabă cu sportul ăsta ești impasibil. Mai ales că fiecare meci a fost ca o finală pentru noi în play-off, ținând cont de diferența față de CFR și amenințarea celor de la Craiova. Ceea ce mă face să fiu foarte bucuros e că am câștigat destule meciuri”, a declarat Petrea.

Coman, schimbat din cauza problemelor musculare

Tehnicianul de la FCSB a confirmat informația oferită în exclusivitate de FANATIK că Florinel Coman a ieșit din precauție după ce a simțit o și l-a lăudat pe căpitanul Florin Tănase care a tras de el în finalul meciului pentru că nu se mai puteau face schimbări.

”Coman a simțit o contractură, sperăm să nu fie nimic grav. Mi-as spus că mai bine iese ca să nu se agraveze. Ianis Stoica a jucat 45 de minute, nu e nicio problemă.

Tavi Popescu nu e o scădere de formă, adversarii știu valoarea lui și i-au acordat o atenție deosebită. A fost mereu dublat, a avut mereu doi-trei jucători lângă el. Nu e vorba de o scădere formă, poate o stare de oboseală, că a jucat destul de mult pentru vârsta lui și a jucat doar meciuri de intensitate maximă.

Tănase a cerut schimbare, dar folosisem cele 3 momente și i-am spus să tragă de el. E un jucător polivalent și ne ajută. Mi-aș fi dorit să avem un scor mai bun din prima repriză, dar e bine că jucătorii noștri cred până la final că pot câștiga”, a încheiat Petrea.