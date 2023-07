Cum faci diferența între hamsii și șprot, ca să nu mai iei țeapă pe litoralul românesc. Detaliile se văd cu ochiul liber

Cum faci între hamsii și șprot, ca să nu mai iei țeapă pe litoralul românesc. Detaliile se văd cu ochiul liber. FANATIK îți spune în rândurile de mai jos care sunt aspectele pe care trebuie să le iei în calcul înainte de a cumpăra aceste tipuri de pește.

Care sunt deosebirile dintre și șprot. Fii atent la caracteristici și nu vei mai fi păcălit niciodată pe litoralul de la Marea Neagră, mai ales că mulți comercianți de la malul mării promit hamsii, dar oferă, de fapt, șprot, care este mai ieftin.

Așadar, prețul este un aspect la care trebuie să fim cu băgare de seamă. În plus, e foarte important să luăm în calcul mărimea, forma corpului, dar și culoarea. Hamsiile sunt de obicei mai mari decât șprotul (6-8 cm lungime), ceea ce înseamnă că ajung la dimensiunea de 10-15 cm lungime.

Forma corpului la cele două tipuri de pește sunt complet diferite. Hamsiile au forma mai subțire și mai alungită, în timp ce șprotul are corpul mai rotunjit și mai scurt. În plus, acesta din urmă are conţinut de grăsimi mult mai mare decât hamsiile.

O altă diferență stă în culoare. Hamsiile au în general o culoare mai închisă pe spate și mai deschisă pe abdomen, nuanța sa fiind argintie. Șprotul are o culoare uniformă, mai deschisă și cu o tentă argintie sau verde-argintie.

Totodată, solzii și înotătoarele trebuie luate în calcul atunci când alegem să cumpărăm pește de pe litoralul românesc. Pentru a nu fi trași pe sfoară de comercianți trebuie să știm că hamsiile au solzi mari și vizibili pe corp.

Șprotul are solzii mai mici și mai puțin vizibili. În aceeași notă, specialiștii ne recomandă să observăm și gura și ochii peștilor care la hamsii sunt mai mari decât la șprot. Maxilarul e proeminent şi partea de jos îngustă la hamsii.

Mihaela Bilic recomandă consumul de hamsii, sardine și șprot

Mihaela Bilic le recomandă mereu oamenilor consumul de hamsii, sardine și șprot. Nutriționistul îi sfătuiește pe urmăritorii săi să aleagă conservele pentru prețul mic, dar și pentru beneficiile nutriționale.

O singură cutie, dacă este consumată săptămânal, este ideală pentru a-i oferi organismului nutrienții naturali de care are nevoie. Vedeta susține că nu toate alimentele care sunt prăjite afectează organismul uman.

„Zeama de oase sau mâncatul conservei cu tot cu oase ne aduce o sursă de calciu care este incredibilă pantru organism. Din pastilele de calciu mineralele nu se fixează așa cum se fixează din aceste mâncăruri cu oase.

Avem omega 3 în sardine cum nu avem în niciun aliment, sarcina e un peşte mic, omega 3 e în alge, omul nu poate să-l absoarbă din surse vegetale”, a transmis Mihaela Bilic la un moment dat pe Facebook, scrie .