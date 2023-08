Cum funcționează reducerea șefimii la companiile de stat. „Creierul economic” al PSD și politrucii au scăpat de reducerile de personal

Din data de 14 iunie, Adunarea Generală a Acționarilor Fondului de Contragarantare (unde statul român deține 68% din acțiuni) a luat decizia reducerii numărului administratorilor din Consiliul de Supraveghere de la șapte la doar cinci, o decizie în acord poate cu măsurile pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Astfel, au dispărut din CA foștii membri, Eduard Mike, inginer agricol și consilier principal la Ministerul Agriculturii, și Ionel Florian Lixandru, secretar de stat la Ministerul Educației, licențiat în economie, dar cu doctorat în științele educației. Dintre cei rămași în funcție, doar președintele CA este economist.

Cristian Socol, în continuare președintele Consiliului de Supraveghere

Cristian Socol, profesor universitar la ASE, unde și-a început cariera universitară în 1999, este considerat . Fost consilier personal al premierului Victor Ponta, între 2013 și 2015, acesta și-a câștigat notorietatea cu adevărat abia cu venirea la putere a lui Liviu Dragnea. În fapt, Socol a fost unul dintre artizanii programului de guvernare a guvernării Dragnea, un program bazat pe creșterea deficitului bugetar peste limita din tratatul UE, bani care au fost direcționați către creșterea salariilor și pensiilor bugetarilor.

Odată cu revenirea PSD-ului la guvernare, în ianuarie 2022, Cristian Socol era numit la conducerea Consiliului de Supraveghere al Fondului Român de Contragarantare, instituție cu rolul de a oferi garanții suplimentare băncilor în numele statului pentru creditele pe care acesta le oferă în cadrul programelor guvernamentale (de ex. Casa Nouă). Spre exemplu FRC a gestionat recent derularea a două astfel de programe guvernamentale prin care tinerii erau ajutați să obțină credite la dobânzi avantajoase – Student Invest și Family Start. Ambele însă nu au reușit să prezinte interes, din plafonul de 500 de milioane, fiind acordate credite totale de doar 33 de milioane, potrivit .

Anul trecut, Cristian Socol a încasat de la FRC un salariu de peste 130.000 de lei, în condițiile în care renumerația lunară a șefului CS este de 12.000 lei. Suma depășește salariul obținut din învățământ, acesta declarând 94.000 lei din activitatea didactică și cercetare. Economistul a mai ocupat această funcție în 2013, dar și între 2017 și 2019, și a fost consilier economic pentru lideri ai PSD de-a lungul timpului.

Potrivit declarației de avere, pe lângă economii de 200.000 lei și un Mercedes fabricat în 2013, soții Socol mai dețin două case de locuit, una de 173 mp în Capitală cumpărată în 2007 și o alta de 656 de mp în Voluntari, achiziționată în 2020. Aceștia mai dețin patru terenuri intravilane, cele mai importante, în București, Voluntari și Urlați, Prahova.

Trebuie subliniat că venitul cel mai ridicat în are soția, Aura Gabriela, și ea cadru universitar la ASE, de unde a încasat un salariu de 78.000 lei în anul 2022. Aceasta este de mai mulți ani membru neexecutiv în , de unde anul trecut a încasat o indemnizație de 419.174 lei, adică 35.000 lei pe lună (echivalentul a 7.000 de euro). În anul 2018, aceasta încasa pentru aceeași funcție în cadrul ASF doar 114.872 lei, o sumă puțin mai mică decât lua soțul de la Fondul de Contragarantare în același ani, 126.000 lei.

În cea mai veche declarație de avere pentru anul 2009, Aura Gabriela încasa aproape 20.000 lei de la ASE, și 42.000 lei de la FNGCIMM, fondul de garantare pentru IMM-uri, unde lucra pe post de consilier. În același an, soțul încasa doar 11.000 lei, din activitatea de consilier economic la Senatul României.

Șeful PSD Slobozia, numit la FRC

Tot la începutul anului 2022, a fost numit în Consiliul de Supraveghere al FRC Ștefan Țintă, președintele PSD Slobozia începând cu anul 2020, atunci când a obținut și un mandat de consilier local. Acesta și-a început cariera politică în jurul anului 2013, atunci când menționează că a fost vicepreședintele TSD Slobozia, iar apoi, din 2015 până în 2020, președintele organizației de tineret a social-democraților.

Acesta are studiile făcute la ASE, acolo unde a urmat și un master în management, facultate pe care a terminat-o în anul 2009. Un an mai târziu, în timp ce urma programul de master, acesta se apucă direct de managementul propriei firme, Premier Com SRL, firma de design și materiale de construcție, care avea deja o cifră de afaceri de peste 70 de milioane lei. Anul trecut firma a acut o cifră de afaceri de peste 78 de milioane și un profit de 2,4 milioane și circa 80 de angajați. Aceasta este doar una din firmele la care este acționar, în declarația de interese precizând că deține 50% din acțiunile firmei Premier Flooring Group, cu o valoare estimată la 1,25 milioane lei. Anul trecut acesta a încasat aproape 500.000 lei, dividende din această firmă.

În urmă cu doi ani, din Ialomița scria despre afacerile liderului PSD, pus pe lista pentru Senat, și menționa existența a două procese în care erau implicate firmele sale. Într-unul dintre ele, la finalul anului 2021, Măndica Țintă, director economic și contabil în cadrul firmelor din grup, a fost condamnată la 2 ani și 8 luni cu suspendare pentru .

Atât acesta, cât și soția, au încasat salarii de la mai multe dintre firmele familiei, liderul local al PSD declarând venituri de peste 85.000 de lei, salariile încasate de la patru firme. Potrivit declarației de avere, unde menționează că deține două case, plus un apartament de 100 mp în Sinaia, acesta mai declară o serie de tablouri, estimate la 35.000 euro, cumpărate în 2009, plus ceasuri și bijuterii, în valoare de 100.000 euro.

La aceste venituri se adaugă indemnizația de la FRC, 44225 lei, dar și indemnizația de consilier local, 12.000 lei.

Fost senator UDMR, fără studii economice

Derzsi Ákos, fost senator UDMR în perioada 2016-2020, perioadă în care a condus Comisia pentru Drepturile Omului, a ajuns și el în CS al Fondului Român pentru Contragarantare. Asta în ciuda faptului că nu pare a avea tangențe cu domeniul financiar-bancar.

De profesie inginer, după ce a absolvit Institutul de Mine Petroșani, în anul 1987, acesta a lucrat până în anul 1995 la Mina Șuncuiuș. Începând cu anul 2000 trece la munca de birou, când se angajează inspector de muncă la ITM Bihor, până în anul 2005. După doi ani în care ocupă poziția de inspector șef adjunct în Securitate Sănătate în Muncă, este numit în 2007 secretar de stat în Ministerul Muncii. Apoi, între 2008 și 2012, este ales deputat de Bihor, iar până în 2016, atunci când revine în Parlament, lucrează în privat la o firmă de inginerie dar și la propria asociație catolică cu scop caritabil.

În anul 2021 revine în administrația centrală, fiind numit secretar de stat la Ministerul Energiei, iar din 2022, sub-secretar de stat la Ministerul Dezvoltării. Un detaliu ce trebuie menționat este că în anul 2008, anul în care este ales în Parlament, este anul în care urmează cursuri de geopolitică la Universitatea Națională de Apărare.

Cu studii în economie, licență și master la ASE, Petronel Munteanu pare a se califica pentru o poziție de conducere la FRC. Doar că majoritatea carierei sale, petrecută în administrația centrală s-a axat pe alte domenii, în special Ministerul Muncii, acolo unde în anul 2010 ajunsese consilierul personal al ministrului.

În anul 1998, ultimul an al studiilor de licență, acesta lucrează în domeniul imobiliar, iar anul următor devine managing partner tot la o firmă de imobiliare/ construcții unde, „coordonează echipa de vânzări”. Asta până în anul 2008, când ajunge direct la Cancelaria Primului Ministru (sub mandatul lui Tăriceanu). Până în anul 2011 rămâne în administrația centrală, trecând pe la diverse ministere și funcții din cadrul SGG. Apoi, din 2011 până în 2019 ajunge la Casa Națională de Pensii, Direcția Relații Internaționale, iar din 2021 revine la Ministerul Muncii. Din februarie 2022, trece la Ministerul Dezvoltării, secretar general adjunct, pentru ca apoi să ajungă la Ministerul Investițiilor.

Potrivit ultimei declarații de avere, Petronel Munteanu a fost anul trecut în consiliul de administrație al Institutului pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei, în CA-ul Consiliul național al organizațiilor de pensionari, în CA-ul institutului din Domeniul Muncii și Protecției Sociale, dar și președintele consiliului de administrație al Poștei Române. În total, a încasat de aici aproape 25.000 lei, la care se adaugă circa 130.000 lei, salariu din cele trei ministere în care a lucrat anul trecut. Acesta mai menționează 7.200 lei, câștigați la jocurile de noroc. peste cei 500 de lei, câștigați de soție.

Omul PNL, specialist în construcții

Ultimul om care a mai rămas în Consiliul de Supraveghere al FRC este Alexandru-Dan Coșocariu, unul dintre vice-președinții PNL Sector 3, unde coordonează departamentul de politici în educație, cultură, cercetare și sport.

În materie de studii, între 2001 și 2006 acesta își obține licența în Științe Politice la Universitatea București, iar opt ani mai târziu face și un master la Academia de Poliție, iar în anul următor cursurile de la Institutul Diplomatic Român. În final, acesta menționează în CV, în perioada februarie 2023 – iunie 2024, cursurile unui MBA la Brown University.

Interesul pentru finanțe pare a fi unul recent, pentru că în CV acesta precizează că este specialist în industria de construcții și arhitectură. „O bună înțelegere a domeniului construcțiilor, cu experiență în companii de vârf din toate sectoarele industriei de construcții , proiectare/arhitectură/inginerie, antreprenor general, planificare urbană și fasonarea armaturilor din oțel”, subliniază Dan Coșocariu.

De altfel, acesta precizează că între 2004 și 2010, deci din perioada în care era student la Științe Politice, a fost directorul general al firmei I.R. Grupul Gemeni, cu domeniu de activitate arhitectură și proiectare. arată că această firmă a intrat în faliment în anul 2009, cu pierderi de 186.000 lei și datorii de 300.000 lei.

După această experiență, este ales consilier local la Sectorul 3, pe listele PNL, în anul 2012. În perioada mandatului, până în 2016, face parte din Comisia pentru Urbanism, perioadă în care sunt aprobate mai multe proiecte contestate de societatea civilă. Potrivit declarației de avere depuse în 2012, acesta deținea 3 autoturisme, printre care și o Dacia 1310, fabricată în 1989, iar casa din Ilfov și terenul intravilan din Afumați erau ale soției. Soții Coșocariu aveau două credite bancare de 84.000 euro, dar oferiseră și un împrumut de 15.000 euro.

Pentru anul 2011, Dan Coșocariu menționa un venit de 859 lei, salariu ca director la firma SC Ara Project Concept SRL, în timp ce soția, analist la o bancă, câștiga 37.500 lei. După patru ani de mandat, singurul lucru care se modifică în averea celor doi este venitul obținut de Coșocariu, 4.193 lei, pentru funcția de consilier local. În ciuda acestor venituri modeste, numele lui Alexandru-Dan Coșocariu apare pe pentru anul 2016, cu suma de 117.000 lei.

În ciuda acestui fapt nu reușește să obțină un nou mandat după 2016, fiind repartizat pe locul 15 în lista PNL pentru CGMB și pe locul 33 pe lista pentru consilieri locali. Totuși, în anul 2018 prinde o funcție importantă, președintele Consiliului de Administrație, al firmei Algorithm Construcții S.R.L – firma de construcții a Sectorului 3. Indemnizația pe care a primit-o în această funcție a depășit suma de 190.000 lei.

Ultima declarație de avere din acest an arată o cu totul altă situație financiară a liberalului. Din iunie 202 acesta este director general la firma CDA Ro Steel S.R.L din Ilfov, firmă care se ocupă cu fasonarea otelului beton. Dan Coșocariu este și acționar la această firmă, unde deține 20% din acțiuni. Valoarea acestora este de 912.500 lei, bani pe care i-a împrumutat de la un anume Maximov Tiberiu. Firma a avut anul trecut un profit de 3,19 milioane lei, la o cifră de afaceri de aproape 300 de milioane lei și circa 100 de angajați. Salariul încasat de la firmă este de 189.000 lei, la care se adaugă alți 209.000 lei, din activități pe pfa, dar și ceasuri de 20.000 de euro.