. După doar un an la echipa din Premier League, norvegianul a reușit să câștige 4 trofee importante și să fie golgheter-ul formației atât în campionat, dar și în Champions League. Înainte să ajungă pe Etihad, Erling Haaland a povestit cum Pep Guardiola l-a amenințat.

Cum l-a amenințat Pep Guardiola pe Erling Haaland. “Am să te distrug!”

Este foarte bine cunoscut faptul că antrenorul spaniol este foarte exigent în ceea ce privește modul în care jucătorii săi tratează fotbalul sau clubul pentru care evoluează. Acest lucru a fost amintit și de starul norvegian, într-un interviu acordat pentru cei de la The Telegraph.

Erling Haaland a vorbit despre cum Pep Guardiola l-a amenințat înainte să vină la Manchester City. Tehnicianul formației din Premier League i-a transmis fostului atacant de la Borussia Dortmund că dacă nu va face cum vrea el la antrenamente, atunci o să suporte consecințe foarte mari.

“Am venit aici să câștig Champions League și am făcut-o. Am făcut tripla. Cred că am schimbat puțin stilul de joc al lui City. Nu este ușor să lucrez cu Pep, deoarece este foarte exigent. Cere mult la antrenamente.

Când am vorbit cu el înainte de a semna, mi-a spus: ‘Nu îmi pasă ce faci, ce vrei. Când ești la antrenament, trebuie să fii concentrat. Dacă nu, te distrug'”, a spus Erling Haaland, pentru .

Haaland, despre cheia succesului pe care o are Guardiola

În continuarea interviului, . Atacantul norvegian susține că tehnicianul și clubul sunt pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește presiunea și exigența pe care le au asupra lor și a jucătorilor.

Haaland a vorbit și despre filosofia tehnicianului spaniol ca fiind parte din cheia care a dus spre măreția clubului într-un timp atât de scurt. Toate acestea, sub o singură conducere și în mod special, după venirea lui Guardiola. Un alt motiv ar putea să fie și încrederea pe care șefii de pe Etihad i-o oferă fostului antrenor de la Barcelona.

“Chiar așa este el și așa este și City ca echipă și ca club. De aceea au avut atât de succes. Presiunea este acolo. Uitați-vă la presiunea pe care o avem în fiecare zi ca club, ca echipă, ca indivizi. Dar trebuie să ne concentrăm în acea oră pe care o avem la antrenament în fiecare zi și restul zilei să ne relaxăm, să nu ne gândim la fotbal, să nu gândim la nimic.

Cred că asta este o mare parte din motivul pentru care are atât de mult succes aici cu tot personalul. După antrenament – ​​nu te mai gândi la fotbal. Te gândești și te dezvolți pe teren. Când ești pe teren – te concentrezi. Asta este ceea ce cere Pep”, a adăugat norvegianul.