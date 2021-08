Cum l-a convins Gigi Becali pe Edi Iordănescu să semneze cu FCSB: ”A fost momentul care a schimbat totul”. Video

FANATIK la FCSB, noul antrenor al ”roș-albaștrilor” primind garanții că patronul nu va interveni asupra deciziilor sale.

Noul tehnician a vorbit despre Mihai Stoica, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Cum au decurs negocierile dintre Gigi Becali și Edi Iordănescu pentru venirea la FCSB

Edi Iordănescu a povestit faptul că nu a crezut niciun moment că va fi convins de Gigi Becali să o preia pe FCSB și a dezvăluit că momentul crucial a fost acela în care patronul nu a fost interesat de ce clauze sunt în contract.

”A venit aceasta ‘chemare’, am stat față în față cu patronul clubului. Nu a fost prima dată, însă am găsit un om total schimbat în abordare și idei. Recunosc și sper să nu se supere pe mine, că atunci când am spus să ne întâlnim, am mers cu toată deschiderea pentru a discuta, dar am mers cu convingerea de 99% că nu va fi o colaborare, așa cum nu a fost nici în trecut.

Am plecat de la întâlnire cu gândul ce clauze să pun în contract ca să nu accepte. Nici nu l-a interesat ce clauze am pus în contract, a zis să semnăm. Acela a fost momentul în care s-a schimbat totul. Mai mult decât atât, am descoperit un om total schimbat în ceea ce înseamnă latura care pe mine mă interesează, cea profesională, rolul meu la echipă”, a declarat Iordănesuc jr. într-o conferință de presă.

Tehnicianul a avut mai multe ezitări înainte să semneze contractul

”Dacă în trecut am discutat mai mult, acum mi-a spus să trec în contract toate clauzele necesare, lucru care s-a și întâmplat. Eu și avocații mei am construit contractul așa cum ne-am dorit, iar ultimul cuvânt a fost al patronului, care a cerut să fie semnat contractul indiferent de ce este stipulat în el.

Pentru asta îi mulțumesc, s-au schimbat niște lucruri dacă sunt în fața dumneavostră, chiar dacă recunosc că am avut multe semne de întrebare, multe idei care mi-au mers în minte și am încercat să întorc acest scenariu pe toate părțile.

În momentul în care am spus da, am venit cu toată convingerea, cu toata energia necesară pentru a reuși să facem lucrurile bune aici, să facem performanță și să construim o echipă de care suporterii și conducerea să fie mândri. Pentru asta trebuie muncă și răbdare, dar suntem pregătiți să facem acest lucru”, a mai spus Edi Iordănescu.

Iordănescu promite că toate deciziile pe parte tehnică îi vor aparține

”Cunosc majoritatea oamenilor de club. Mă bucur de un grup de oameni performanți, dar cărora le lipsește chiar performanța. Patronul are dreptul și libertatea să comenteze ce dorește, dar în același timp l-am rugat să fie temperat. Dacă are nemulțumiri l-am rugat să le direcționeze către mine și să lase în pace jucătorii, care vor răspunde doar în fața mea. Sper ca ieșirile patronului să fie în ajutorul echipei.

Sunt un antrenor care nu a ars etape, mi-am îndeplinit obiectivele și mi-am dus contractele la bun sfârșit în cea mai mare parte. Aveți în față antrenorul campion al României și credeți că aș fi venit aici fără să am anumite garanții? Nu fug de răspuns, dar nu știu ce a fost în trecut aici. Hai să lăsăm timpul să rezolve aceste lucruri.

Orice antrenor își dorește să aibă jucătorii la capacitate maximă. Nu vreau să am jucători mitraliați în spațiul public și e nevoie de o muncă imensă pentru a-i capacita. Voi răspunde pentru rezultate și eu voi certa sau încuraja jucătorii, dar în spatele ușilor închise. Latura tehnică este total a mea. Primii 20, primul 11, schimbări, metodică, totul este la mine și la staff-ul meu”, a afirmat tehnicianul.