Cum l-a intimidat Louis Munteanu pe Marian Aioani înainte de Rapid – Farul 1-2: „I-am dat mesaj în fiecare dimineață și i-am zis asta”

Louis Munteanu a făcut un meci perfect cu Rapid și , echipă care i-a oferit un milion de euro lui Hagi pentru atacantul în vârstă de 21 de ani.

Louis Munteanu, fericit după Rapid – Farul 1-2: „Am avut atitudine, personalitate”

Louis Munteanu a tras concluziile după Rapid – Farul 1-2: „Am scos aici o victorie mare. Nu mai avem presiune, dar asta nu înseamnă că vom renunța. S-a văzut în seara asta că am avut atitudine, personalitate. A fost o seară perfectă. Ambele pase au fost perfecte și le mulțumesc.

Atacantul „marinarilor” a făcut o dezvăluire amuzantă: „Sunt fericit că am reușit să marchez. Chiar glumeam pe faza asta cu Marian (n.r. Aioani). Marian e ca fratele meu.

I-am dat mesaje în fiecare zi: ‘Mariane, vezi că îți dau gol!’. Dacă te gândești la lucrurile acestea, vin. Probabil că i-am scăzut moralul”.

Louis Munteanu și-a setat și un obiectiv personal: „Sper să fiu golgheterul play-off-ului”

Louis Munteanu : „Asta ne-am propus. Să ajungem în cupele europene. Am avut poseseie. Așa a fost și anul trecut. În play-off am fost decisiv.

Sper ca și anul acesta să fiu golgheterul play-off-ului. Am făcut un meci bun. Au fost fani. Este mai bine cu fani. A fost atmosferă. Aici mereu e foarte frumos”, a spus omul meciului Rapid – Farul 1-2 la .

Atacantul împrumutat la Farul de Fiorentina a deschis scorul în minutul 23 cu șut perfect din voleu în urma unei centrări foarte bune a lui Constantin Grameni. Munteanu a reușit „dubla” în minutul 55, servit excelent de această dată de Cojocaru.

Gică Hagi vrea să bată FCSB și a setat obiectivul la Farul

Gică Hagi nu se mulțumește că Farul a prins in extremis play-off-ul: „Probabil am făcut unul dintre cele mai bune meciuri în deplasare. Să nu uitați că până anul trecut am fost și noi acolo sus.

De-abia a început play-off-ul, vom vedea ce va fi. Dacă batem FCSB, putem merge în cupele europene. Vom juca doar la victorie cu toate echipele”.