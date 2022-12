Cum l-a şocat Tătăruşanu pe Zlatan Ibrahimovic! Dezvăluiri din vestiarul lui AC Milan: “Singurii care au ridicat mâna”

Ajuns la 41 de ani, Zlatan Ibrahimovic a lansat, în 2021, o nouă carte autobiografică. De această dată, marele atacant suedez a decis să împărtăşească unele episoade din ultimii ani, dar şi câteva poveşti nespuse până acum. Cu această ocazie, fotbalistul a făcut o dezvăluire din vestiarul lui AC Milan.

Ciprian Tătăruşanu şi Hakan Çalhanoğlu l-au surprins pe Zlatan Ibrahimovic

Revenit la AC Milan, la jumătatea sezonului 2019-2020, Zlatan Ibrahimovic şi-a dorit să guste din nou meciurile din Liga Campionilor, astfel că în stagiunea următoare i-a împins de la spate pe colegii lui. Înaintea primelor meciuri ale sezonului 2020-2021, suedezul a fost surprins să afle câţi dintre jucătorii echipei jucaseră în Champions League.

“Într-o zi le-am spus băieţilor în vestiar: ‘Să ridice mâna cine a jucat un meci în Liga Campionilor’. Singurii care au ridicat mâna au fost Tătăruşanu şi Çalhanoğlu. Eram şocat.

Înainte de meciul decisiv cu Atalanta, în ultima zi de campionat, le-am spus băieţilor: ‘Vă amintiţi când v-am întrebat câţi dintre voi aţi jucat în Liga Campionilor? Aveţi un meci la dispoziţie pentru a vă schimba răspunsul. Vreţi să jucaţi în următoarea ediţie a Ligii Campionilor? Demonstraţi asta pe teren'”, a povestit Zlatan Ibrahimovic în paginile cărţii “Adrenalină – poveştile mele nespuse”.

Zlatan Ibrahimovic nu a jucat încă în sezonul 2022-2023. Ar putea să revină în luna ianuarie

Campion al Italiei în sezonul 2021-2022, cu AC Milan, Zlatan Ibrahimovic şi-a prelungit contractul pe 18 iulie, după ce a suferit o operaţie la finalul stagiunii trecute. Suedezul a trebuit să stea pe bară peste 7 luni, iar reîntoarcerea este anunţată pentru mijlocul lunii ianuarie.

Zlatan Ibrahimovic a ratat prima parte a sezonului 2022-2023, implicit şi meciurile din grupele Ligii Campionilor, dar ar putea să revină la timp pentru dubla lui AC Milan cu Tottenham, din optimile de finală.

În Serie A, AC Milan ocupă locul 2, la 8 puncte în spatele liderului Napoli. , când “diavolii” se vor deplasa pe terenul Salernitanei.

Sacrificiu total pentru titlul cu AC Milan

Ca să câştige titlul cu AC Milan, în sezonul trecut, , motiv pentru care a ajuns pe masa de operaţii. Sudedezul a povestit totul într-o postare publicată, în mai 2022, pe contul personal de Facebook.

“În ultimele șase luni am jucat fără un ligament încrucișat anterior în genunchiul stâng. Timp de șase luni am avut genunchiul umflat. Nu m-am antrenat cu echipa decât de zece ori în ultimele șase luni. Am făcut peste douăzeci de injecții în ultimele șase luni. Am golit genunchiul o dată pe săptămână timp de șase luni.

Am luat analgezice în fiecare zi timp de șase luni. Abia am reușit să dorm din cauza durerii în ultimele șase luni. N-am suferit niciodată atât de mult pe teren și în afara lui. Am transformat ceva imposibil în ceva posibil. În mintea mea era un singur obiectiv, sa îmi fac colegii si antrenorii campioni ai Italiei pentru că le-am promis. Astăzi am un nou ligament încrucișat anterior și încă un trofeu”, era mesajul postat de Zlatan Ibrahimovic.