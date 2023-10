Cum părere are acum Gina Matache despre relația dintre fiica sa Oana și Radu Siffredi: „M-am regăsit…”

Gina Matache a făcut recent mai multe dezvăluri despre fiicele sale și a explicat ce părere are acum despre relația dintre Oana și Radu Siffredi. În urmă cu câteva luni, nu-l putea accepta în familie.

Ce părere are Gina Matache despre relația fiicei ei cu Radu Siffredi

La începutul acestui an, lumea showbizului a fost luată prin surprindere după ce Oana Matache a anunțat că și

Relația celor doi a fost încă de la început una controversată, iar printre persoanele care s-au opus vehement a fost chiar Gina Matache. Aceasta a postat chiar și câteva poze cu bărbatul pe contul său de Instagram, cerând părerea comunității sale despre el.

Ulterior, lucrurile s-au mai calmat. Recent, Gina Matache a fost invitată Online Story by Cornelia Ionescu, unde a vorbit despre fetele sale, dar și despre viața de după divorț a mezinei sale.

În ciuda micilor neînțelegeri, își iubește enorm fiicele și se bucură de succesul pe care acestea îl au în plan profesional. Chiar dacă la început i-a fost greu să accepte că Oana și Răzvan Miheț nu mai sunt împreună, pe parcurs s-a acomodat cu alegerile fetei sale,

„M-am regăsit”

Gina Matache s-a pus în locul Oanei și s-a gândit cum a reacționat mama sa când ea, la rândul său, a divorțat. Astfel și-a dat seama că trebuie să-i fie aproape copilului ei indiferent de ce decizii ia.

„M-am regăsit în ipostaza mamei mele când am divorțat eu, care a făcut tam – tam și întreba de ce. Așa eram eu acum. Prima dată când a auzit mama a fost un șoc pentru că la noi nimeni din neam nu divorțase, mi-a spus că rămân singură cu copiii. După ani de zile, m-am revăzut în aceeași ipostază. Era o chestie cu repetiție. I-am spus să aibă grijă cu copiii”, a spus Gina Matache, conform

Întrebată dacă Oana Matache este fericită în relația pe care o are acum, mama Deliei a dezvăluit că da, deși pentru ea fericirea este relativă. „Da sigur că da! Apropo de fericire, eu nu știu ce înseamnă să fii fericit, dar dacă lucrurile merg ok, atunci eu cred că e bine. În viață ai fost puține momente de fericire, le numeri cumva pe degete. Restul este călduț, faci compromisuri, negociezi, etc. etc. și uite au trecut anii”, a dezvăluit mama Deliei.

Totodată, ea a mărturisit că nu a procedat corect atunci când s-a pozițioant împotriva lui Radu Siffredi. „Dacă gândeam așa atunci, evitam o ceartă de moment. Între părinte și copil nu are cum să dureze cearta. Când te cerți cu copilul tău nu are cum să fie ceartă, e doar diferență de opinie”, a precizat Gina Matache.