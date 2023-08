Cum petreceau pe vremuri jucătorii Rapidului: „S-a oprit muzica și a început Bambolero”

, chiar dacă nu a fost un jucător de mare valoare. Cu toate acestea, a fost mereu respectat de „greii” din vestiarul Rapidului. Cum pe vremuri.

Mihai Iosif, dezvăluiri despre distracția rapidiștilor în urmă cu 30 de ani: „Am luat și eu un pic din șmecheria lor”

Mihai Iosif își aduce mereu aminte cu mare plăcere de colegii săi: „Eu am stat în cameră cu Iovan, am stat cu Lupu, cu „greii”. Când a venit Lupu la Rapid era imens! Clar am luat și eu un pic din șmecheria lor fotbalistică”.

În anii 90, Ștefan Iovan era un adevărat star în România: „Mai plecam și prin oraș cu ei. Mai mult cu Iovan la început și dup-aia și cu Lupu. Îți dai seama, cu Iovan nu avea cum să nu te recunoască lumea! Venise din Italia…”.

Rapidistul a povestit un episod celebru: „Iovan mi-a zis că dacă merg cu el la Nord acolo, se oprește muzica și când Bambolero. În mintea mea: ‘Băi, fratele meu, de unde vii cu astea?’. Și așa a fost!”.

Eroul de la Sevilla a rămas surprins când a văzut că și „Miță” are priză la public: „Și dup-aia, când a văzut că au început să vină toți pe lângă mine: ‘Băi, Mițane, ce faci?’. Că eram la Gară, erau numai rapidiști! ‘Bă, ai zis că n-ai mai fost niciodată aici!’. ‘Păi n-am fost!’. ‘Păi și atunci de unde-i știi?!’. ‘Sunt rapidiști de-ai mei, cum să nu-i știu pe toți?!’.

Peste ani, Mihai Iosif și-a adus aminte de pățaniile cu Dănuț Lupu: „Și cu Lupu de exemplu, m-am întâlnit acum câțiva ani când a avut problemele alea cu plămânii. Eu îmi făceam niște analize la Spitalul Municipal, eram cu inima…”.

Cum era în vestiar cu „greii” Iovan, Lupu, Leo Toader sau Goanță: „Era un spectacol! Râsul de pe lume”

Miță Iosif a avut ocazia să împartă vestiarul cu jucători de legendă ai Rapidului, precum Dănuț Lupu, Leo Toader, Goanță, Adi Matei, Jan Vlădoiu sau Ștefan Iovan: „Și-acum îmi lipsesc chestiile astea mici. Când veneam la antrenament, parcă abia așteptam. Era o bucurie! Erau două vestiare: cel din spate, unde erau ăștia mai tineri, era un spectacol! Vai de capul meu! Râsul de pe lume!

Greii ne acceptau pentru că era un respect. N-aveai tu ca puștan tupeu să… I-am prins pe Leo Toader, Fane Iovan, Lupu, Vlădoiu, Țîră. Am avut bucuria să joc și cu Goanță, chiar dacă l-am prins foarte, foarte puțin. Am prins destui, pe Adi Matei…

Am avut o relație specială cu Ștefan Iovan. Dar mi-aduc aminte o întâmplare cu Leo Toader. Am scăpat, am rămas cu o minge și zic: ‘Leo, stai jos!’. Am dat o scăriță, ușor, gol și apoi din greșeală am ridicat capul, i-am dat un genunchi de l-a luat amețeala! Mi-a dat o palmă, și-acuma-mi țiuie urechea!”.

