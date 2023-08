Pancu, amintiri de la Rapid: “Beam una, două beri, mâncam pateuri și a doua zi jucam!”

și-a amintit de momentele petrecute la echipa din Giulești. Fostul atacant de la Rapid a făcut o comparație între generațiile de atunci și cele de acum. “Pancone” a povestit și care erau obiceiurile jucătorilor, dar și faptul că erau mult mai uniți pe teren și în afara lui.

Ce făceau rapidiștii înainte de meci

Împreună cu Robert Niță, Daniel Pancu și-a amintit de perioada în care cei doi evoluau la Rapid. Foștii jucători ai giuleștiului au explicat de cât de uniți erau în teren, dar și în afara lui. Au povestit împreună și despre faptul că Viorel Hizo, fost antrenor la Rapid, le testa cunoștiințele despre celelalte echipe, dar și ce obiceiuri aveau înainte de meciuri.

“Ne scotea Hizo la tablă să scriem cu carioca jucătorii echipei adverse. Apoi, ne strângeam toți într-o cameră și vorbeam despre meci. Pe vremea aceea eram familie. Acum e vrăjeala asta cu familia, cu grup unit. Noi după meciuri când câștigam, închideam câte un bar. Ne strângeam 40 de inși de ziceai că-i botez.”, a povestit Robert Niță.

Ne luam pateuri înainte de cantonament și apoi mergeam la Hotelul lui George Copos. Ne strângeam, beam o bere, două și mâncam pateurile, mergeam la masă, dormeam și a 2-a zi la treabă. Acum se socializează pe telefon. Atunci eram mai uniți și în afara fotbalului. Acest lucru ne ajuta mult și în teren. Acum dacă poți să faci treaba asta ca antrenor la o echipă, e șmecher.”, a mai adăugat Daniel Pancu, la SUFLET DE RAPIDIST.

Daniel Pancu: “Mi-am permis să beau o bere cu ei”

Fostul jucător din Giulești a vorbit despre faptul că a încercat să unească grupul, la fel cum s-a întâmplat și în perioada sa. În perioada sa ca a povestit metoda prin care a reușit să formeze cu adevărat o echipă bine consolidată, grup care a avut și rezultate datorită modului prin care acesta i-a unit pe jucători. Daniel a spus și care este motivul pentru care nu a mai continuat să folosească rețeta cu care el a crescut ca fotbalist.

“La Rapid de două ori am mi-am permis să beau câte o bere cu ei. O dată le-am promis că la promovare, și am fost promovarea aia cu Slobozia, unde i-am bătut 3-0 și le-am spus că beau și eu cu ei o bere. Am simțit momentul să beau o bere cu ei și după jocul de la Snagov, un duel câștigat, dar foarte dubios.

După meciul acela am fost cu ei la la restaurant, am ieșit împreună și s-a simțit senzația de grup. Iar acele două momente ne-au ajutat să avem un șir de victorii mai lung, chiar a fost benefic. Dar nu am mai continuat să fac asta, a fost un incident la care m-am speriat și eu. Nu a fost grav, dar am zis că nu mai fac asta, ca să-i protejez.”, a spus “Pancone”

Comparația generațiilor. Acum vs Atunci

La SUFLET DE RAPIDIST, “Pancone” a făcut și o comparație între generații. Fostul atacant de la Rapid susține că jucătorii de acum, nu mai sunt la fel de rezistenți la alcool, așa cum erau cei din vremea lui. Daniel Pancu și-a amintit de nivelul la care erau fotbaliștii înainte și a povestit ce făceau toți după meciuri atunci.

“Nu sunt la fel de rezistenți cum eram noi înainte. Acum, într-un lot nu mai găsești fotbaliști care să poată face asta, poate doi, trei maxim. Înainte găseai o jumătate dintr-un lot de 25. Era competiție, Champions League. Ne întâlneam cu steliști, dinamoviști, de la național sau alte echipe din București, ne întâlneam după meciuri cu toții. Asta era cultura pe atunci acum nu mai e.”, a explicat Pancu.

Cu toate că obiceiurile nu erau cele mai bune, totuși, în perioada menționată de Daniel Pancu, rezultatele echipelor din România erau la un nivel mult mai înalt, atât local, cât și în Europa. Fotbaliștii de atunci se antrenau din greu și dădeau maxim pentru fotbal în orice moment. Poate cu o cultură mai sănătoasă, performanțele lor ar fi atins cele mai înalte cote ale sportului rege.