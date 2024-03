Cum pot românii să scape de povara dobânzilor ”nesimțite” practicate de bănci. Metoda este simplă și te scapă de credit mai rapid

Românii care apelează la bănci pentru a obține diverse credite descoperă ulterior că în contractele încheiate există anumite clauze care avantajează instituția în detrimentul clientului.

Metoda ”Scandențarul”, folosită de toate băncile

Unele dintre ele chiar de către instanțe, altele au rămas valabile și acum, fiind practicate la scară largă de bănci. Tocmai de aceea, este important să ne informăm și să citim cu atenție documentele pe care le semnăm în fața ofițerului de credit.

ADVERTISEMENT

Una dintre cele mai întâlnite situații de care se plâng clienții băncilor este cea legată de . Astfel, instituțiile bancare folosesc un sistem prin care ponderea dobânzii oprite din primele rate este mai mare, iar aceasta scade pe măsură ce se înaintează în timp. Practic, prima rată e reprezentată, în mare măsură, de dobânzi și comisioane.

Acest sistem face ca la jumătatea perioadei de returnare, clientul să afle că a plătit, în unele cazuri, mai puțin de o treime din sumă. Asta pentru că restul banilor au intrat în conturile băncilor.

ADVERTISEMENT

Cum poate fi ”păcălit” sistemul, de la o lună la alta

Există, totuși, o metodă prin care acest sistem poate fi ”învins”, iar acest lucru se poate realiza doar prin scurtarea perioadei de creditare.

”Deci, rata noastră este de 1400 de lei, dar este formată, mai ales la începutul creditului din puţin principal, noi rambursăm aproximativ 200 de lei din creditul principal, iar restul de 1200 de lei din rată reprezintă dobânda.

ADVERTISEMENT

Or, noi dacă reuşim, pe lângă rata noastră lunară de 1400 de lei să mai dăm încă o rată de principal de 200 de lei am mai scăpat de încă o rată”, a explicat analistul financiar Irina Chițu, la .

Expertul mai atrage atenția că pentru fiecare plată anticipată trebuie făcută o cerere, prin care să se specifice scăderea perioadei. Al doilea lucru de care trebuie ținut cont este să mergem la bancă imediat după scadență, nu înainte. Asta pentru ca dobânda pe respectiva lună să nu se mai acumuleze.

ADVERTISEMENT

”Este lege. Banca nu are voie să refuze, nu are voie să îmi spună că am voie doar o anumită sumă, nu trebuie să îmi spună că am voie 5 rate, 10 rate, ca să pot să rambursez.

La cererea mea, banca este obligată să facă această rambursare cu reducerea perioadei sau a ratei, dar cel mai bine este cu reducerea perioadei. Neapărat să vă duceţi imediat după scadenţă“, a mai declarat Chițu, potrivit sursei citate.