Cum poți să economisești sute de lei la factura de curent electric. Trucul banal care costă doar 2,5 lei pe lună

În sezonul rece, facturile la curent ale românilor au explodat, iar cei mai mulți abia dacă reușesc să-și plătească facturile lună de lună. Totuși, există o metodă simplă prin care puteți economisi sute de lei la factura de curent electric. Iată la ce truc puteți apela!

Cum poți să economisești sute de lei la factura de curent electric

Costurile tot mai mari ale facturilor de energie electrică îi deranjează pe cei mai mulți români. Iarna, facturile la curent sunt destul de mari, ținând cont că sunt persoane care folosesc calorifere electrice pentru a-și încălzi locuințele.

ADVERTISEMENT

De exemplu, un apartament cu 3 camere consumă lunar în jur de 220 de kwh, la un preț al energiei electrice de 0,8 lei/kw. Așadar, un cost lunar cu factura de energie electrică pentru încălzit apa caldă este de 176 de lei, la care se mai adaugă și consumul altor electrocasnice din casă.

De aceea, , chiar și în sezonul rece. Și-n Marea Britanie, lucrurile stau la fel! Mulți oameni fac tot posibilul pentru a face cald în locuințe, dar în același timp încearcă să dea drumul la încălzire cât mai târziu, pentru a economisi bani la factura de energie electrică.

ADVERTISEMENT

Cel mai simplu mod ar fi oprirea luminii în camere folosind întrerupătorul sau economia la apă. Pe de altă parte, un expert a împărtășit câteva metode simple prin care putem face economie de curent electric în fiecare lună, mai ales iarna.

Pătura electrică, de mare ajutor în sezonul rece

Ben Gallizzi de la USwitch a dezvăluit că achiziția unei pături electrice este extrem de benefică în sezonul rece. În plus, valoarea facturii lunare la curent electric va scădea semnificativ. „Să o ai pornită timp de 30 de minute pe noapte costă doar 0.10 lire sterline pe săptămână”, a detaliat aceasta, pentru The Sun.

ADVERTISEMENT

Conform specialistului, o pătură electrică costă puțin peste 20 de lire sterline, aproximativ 100 de lei. Totodată, Martin Lewis, expert în economisirea banilor, a testat această pătură electrică și a relatat faptul că metodă de încălzire este una spectaculoasă, mai ales că nu mai avem nevoia să apelăm la un termostat atât de des.

La un calcul atent, avem: 0.10 lire sterline / săptămână = 0.45 lire sterline /lună = 2.50 lei / lună. Însă folosirea unei pături electrice nu este singura modalitate prin care putem economisi bani la factura de curent electric.

ADVERTISEMENT

Nu mai folosiți uscătorul de rufe

Există și alte modalități ieftine, . În acest mod, putem economisi aproximativ 700 de lei pe an la factura de lumină. În plus, dacă umpleți ceainicul cu cantitatea reală de apă de care aveți nevoie pentru o ceașcă de cafea, putem reduce factura la energie cu aproximativ 60 de lei pe an.

De asemenea, putem economisi bani la factura de curent dacă încălzim mâncarea în cuptorul cu microunde în loc de cuptorul normal. Astfel, putem rămâne în buzunar cu 300 de lei pe an. Și-n loc de uscătorul de rufe, putem opta pentru uscarea hainelor pe un suport, ceea ce presupune o economie de 400 de lei în 12 luni.