Oțelul Galați a câștigat în prelungiri cu Universitatea Craiova și s-a calificat în semifinalele Cupei României Betano pe „Ion Oblemenco”. Gândurile gălățenilor se îndreaptă către partida cu Dinamo București, iar Dorinel Munteanu deja îi pregătește pe elevii săi.

Cum pregătește Dorinel Munteanu meciul cu Dinamo: „Nu mai e echipa de anul trecut”

și a distrus speranțele „alb-albaștrilor” la câștigarea Cupei României Betano. Cristi Munteanu a intrat la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit că Dorinel Munteanu se gândește deja la meciul cu Dinamo.

Dorinel Munteanu își dorește să îi recupereze din punct de vedere fizic pe jucătorii de la Oțelul Galați, după cele 120 de minute jucate la Craiova. Cristi Munteanu nu îi subestimează pe „câinii roșii”, care au nevoie disperată de puncte în play-out.

„Îmi este teamă de orice meci, trebuie să ne concentrăm. Îmi este teamă de recuperarea fizică a echipei. Dinamo are jucători, nu mai este echipa de anul trecut, a adus jucători valoroși în iarnă și este o echipă în criză mare de puncte.

Meciuri sunt din ce în ce mai puține, iar echipele care rezistă la presiune și tensiunea meciurilor, cred că vor rămâne în SuperLiga. și ar fi un vis frumos, Avem nevoie de suporterii gălățeni, să vină să își susțină echipa, pentru că au nevoie de ei”, a spus Cristi Munteanu.

Oficialul de la Oțelul, mesaj pentru suporteri: „Așa vom avea un jucător în plus”

„Băieții sunt obosiți, dar cu suporterii vom avea un jucător în plus și cred că îi vom mulțumi la finalul jocului. Dorinel Munteanu are o vorbă: «Vreau să mă bat cu campionii». Consider că este unul dintre cei mai buni antrenori din România și nu o spun că este antrenorul nostru.

A dovedit prin tot ce a făcut la Galați, cred că este un exemplu de urmat. Să nu uităm că a preluat echipa în Liga 3, iar în doi ani am ajuns în SuperLiga. Am ajuns în semifinalele Cupei României, am fost aproape de play-off. A fost un an reușit, dar poate fi și mai reușit.

Este cel mai longeviv antrenor din România, a făcut performanță în condiții grele. Dacă am avea un buget de cinci, șase milioane de euro ne bătem la campionat cu Dorinel. Dacă am avea puterea financiară să îi satisfacem salariile unor jucători.

Suntem mulțumiți și așa. Ne dorim să câștigăm fiecare meci, dacă batem Dinamo ne-am liniști cu privire la prezență în SuperLiga pentru sezonul următor”, a mai spus președintele de la Galați la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct pe site-ul , în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Otelul, IN GARDA inaintea meciului cu Dinamo: “NU MAI E ECHIPA DE ANUL TRECUT”