Cum putea ajunge Gigi Mustață la CSA Steaua. „Am văzut toate actele!” Exclusiv

Gigi Mustață, ș a vorbit, la FANATIK SUPERLIGA, despre momentul în care acesta a decis să revină alături de FCSB, imediat după ce a ieșit din închisoare.

Cum a revenit Peluza Nord alături de FCSB?

O lună perioadă de timp, FCSB nu a fost susținută de o galerie prea mare. În perioada în care echipa nu mai era susținută nici de Sud, nici de Nord, alături de club a apărut o nouă grupare de suporterii, Peluza Roș-Albastră.

ADVERTISEMENT

După ieșirea lui Gigi Mustață din închisoare, acesta a trebuit să ia o decizie cu privire la echipa pe care o susține. Acesta spune că a fost convins de Virgil Boglea, prin documente, că FCSB este Steaua și a decis să cheme înapoi Peluza Nord la stadion.

O perioadă, , în urma votului membrilor, dar după ce s-a ajuns la concluzia că s-a renunțat la nume din cauza unor membri trecuți la Peluza Sud, acesta a fost readus alături de echipă. Conform lui Mustață, dacă la acel moment i se demonstra că FCSB nu este Steaua, el ar fi putut trece la CSA Steaua.

ADVERTISEMENT

”Dacă pentru mine acele documente nu spuneau că este continuatoarea Stelei, eu nu eram la ora asta aici, mă retrăgeam total. Poate mă vedeai la CSA. Era posibilitatea asta. Dar când Virgil Boglea a venit cu motivarea, mi-a citit motivarea Înaltei Curți, că e vorba decât de pierderea numelui și a emblemei și nu ete vorba de pierderea continuității… pe mine nu mă interesează.

Cine a continuat activitatea fostei echipe, fostei secții a CSA până acum? În momentul în care vine UEFA și te premiază și vine UEFA și îți dă 1.1 milioane, că tu ești câștigătoare a Cupei Campionilor, continui activitetea în Europa, în România… sunt foarte multe de discutat. Eu nu vin pe vrăjeală. Noi, de doi ani, de trei ani aproape, când făceam emisiuni, îi trimiteam lui Gabi, ia citește asta și arată, clar, cu ștampilă, judecătorie, nu pot veni eu, nu pot să corup un om așa, îl corupi cu realitatea.

ADVERTISEMENT

Documentele le-am dat și unora de la CSA care au fost la noi în peluză. Și spuneau, iar aici a fost o întorsătură pentru mine împotriva lor, nu pui Peluza Nord pe gard. După 10.000 de oameni, care au venit în deplasare, că atunci, cu Dinamo, pe Arena Națională, eram în deplasare. Gândește-ce ce înseamnă la următorul meci, acasă.

Mi-au zis că nu vor Peluza Nord pe gard, am votat, am pierdut, am respectat decizia. Am discutat cu ceilalți lideri și au venit alături de mine. Oamenii și-au ales alt drum. Eu nu mai pot să pun Peluza Nord doar pentru că a luat-o ăla pe alt drum?

Se luase o hotărâre: nu ne ducem nici la CSA, nici la FCSB, ce se întâmplă, rămânem până la final. Când au încălcat promisiunea și s-au dus la CSA… când eu am ajuns acasă, am luat hotărârea să revenim. Când toți oamenii au venit alături de mine, alături de Pelua Nord, umpli stadionul, bați record după record, atunci cum să nu fii alături de oamenii ăștia. Le-am promis în urmă cu doi ani de zile că vom juca pe Ghenhea”, a spus Gigi Mustață, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA cu HORIA IVANOVICI este live pe FANATIK.RO în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30 și în reluare pe Youtube și Facebook, de la ora 17:00.