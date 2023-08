Nea Darie, suporterul fenomen FCSB, show în lacrimi live la Fanatik SuperLiga

Nea Darie a impresionat toată țara după ce s-a întors în lacrimi pe Ghencea pentru a-și susține echipa favorită și nu și-a putut stăpâni lacrimile atunci când FCSB a înscris contra celor de la CFR Cluj. Devenit vedetă națională, suporterul a fost găsit de reporterii FANATIK și adus în studioul FANATIK Superliga alături de liderul Peluzei NORD, Gheorghe Mustață.

Nea Darie, suporterul fenomen FCSB, în direct la FANATIK SUPERLIGA

Într-un dialog cu Horia Ivanovici, Nea Darie a mărturisit că este stelist de mic copil, fiind cunoscut în Roșiori de Vede pentru devotamentul său față de Steaua, sau FCSB. ”Părinții mei de mic așa mi-au zis, pe tata l-a chemat Dumitru, nu poate să-i cheme pe amândoi Dumitru, a rămas Darie. Am 65 de ani.

Sunt de seamă cu Gigi Becali, am 65 de ani. De mic copil. De pe la 7 ani țin cu Steaua. Juca la vremea aia Sătmăreanu, Hălmăgeanu. Când aveam 7-8 anișori. Aveam prin preajmă acolo la țară, foarte mulți dinamoviști. De mic n-am suportat clubul ăsta, să nu aud de Dinamo.

Îmi aduc aminte, ne duceam la meciuri în comună la primărie, era un televizor acolo când eram copii, în 72 ne duceam la 2 noaptea și vedeam meciurile la CAP. Erau ăștia în vârstă, majoritatea erau microbiști, noi copiii în spate. Și tata a fost tot stelist, tot cu Steaua, Dinamo să nu-i văd”, a mărturisit, în lacrimi, Nea Darie.

Totodată, Nea Darie a mărturisit de ce plânge când vorbește despre Steaua: ”De emoții. Am mai dat interviu, am spus, când dă gol Steaua plâng și cel care e lângă mine în pup și îl iau în brațe. Nu știu, atunci în momentul ăla, ieri am fost chiar tare când am dat interviu în gară. De bucurie, pur și simplu, e a doua familie.

Cum am și declarat. În oraș toți mă știu că sunt steliști, când face Steaua un egal mă caută pe mine, unde e Darie, unde e Darie. Pur și simplă mă descarc, da. Am un grup la Roșiori, știu de fiecare dată când am fost la meci, vine Nea Darie cu noi nu pierde Steaua. O singură dată am fost cu un băiat la București și ne-a bătut cu 5-1 niște nemți în cupele europene. Ei râdeau de mine, eu plângeam. În rest, niciodată n-a pierdut Steaua, n-am fost la un meci al Stelei să fiu supărat că iau bătaie. Veneau din tribună cu telefoanele și-mi arătau, dumneavoastră sunteți, nu se vede că eu sunt?”.

Surpriză enormă pentru Nea Darie pe Ghencea

Surprinzător pentru unii, Nea Darie are un singur jucător favorit în acest sezon, pe tânărul Tavi Popescu. În acest sens, Gheorghe Mustață i-a făcut o mare surpriză suporterului și l-a chemat pe Tavi Popescu în peluza, unde a fost îmbrățișat de fanul emoționat.

”La sfârșitul meciului l-am chemat pe Tavi Popescu, el nu știa asta. Nu l-am ținut foarte mult că veneau suporterii”, a povestit Gheorghe Mustață. Nea Darie a replicat, printre lacrimi: ”A venit Tavi la mine, l-am îmbrățișat, l-am strâns pe copil în brațe și am plâns ca un copil și i-am spus să se țină de fotbal că ajunge mare fotbalist. Tricoul era ud pe el. Mă întreba, cum sunteți, sunt bine? Sunt bine, bucuros că pot să te văd! Ține-te de fotbal că vei ajunge mare fotbalist. Mi-a mulțumit. Nu am știut, când a venit Tavi Popescu am început să scandez, Gigi i-a făcut semn, a venit sus”.

Gheorghe Mustață, despre unitatea din Peluza NORD

că l-a impresionat întâlnirea cu Nea Darie, un suporter care suferă pentru Steaua la fiecare meci, până la lacrimi. ”După meciul cu CFR am ajuns acasă și atunci l-am văzut pe Nea Darie plângând, mi-au dat lacrimile și mie, e om sufletist. Am văzut cât suflet și cât de emoționat era când a spus Steaua. Și că a venit după atâția ani”, a transmis Mustață.

Ulterior, Gigi Mustață a povestit cum a reușit să facă din Peluza Nord o forță a galeriilor din România, cu toate că suporterii FCSB-iști sunt des contestați printre ultrași. ”Pe stadion nu se întâmplă nimic, s-a creat acel fenomen de ură, de amenințare (n.r. din cauza ultrașilor). Problema e că noi nu interzicme și n-am interzis niciodată, să interzic torțele pe stadion. Doar că oamenii trebuie să înțeleagă, pentru a-ți găsi interesul trebuie să nu creezi probleme clubului și suporterilor. Ce ar fi însemnat la meciul cu CFR Cluj să se arunce o torță în teren să ia foc un petic de teren”, a explicat Mustață.



Are dreptate Armata că nu i-a primit pe huligani”, a replicat Horia. ”Și eu îmi puneam suporterii în cap, unde stăteau ceilalți 20.000 de fani dacă mergeam pe stadion de 5.000? Cine-și primea injuriile”, a completat liderul Peluzei NORD.

Mai mult, Gheorghe Mustață a povestit cum a reușit să facă din Peluza NORD o forță, pornind de la 400 de suporteri, la zeci de mii de oameni care au reușit să cumpere toate biletele pe Ghencea la meciul FCSB – CFR Cluj.

”Când am venit eu acasă erau 400-500 de suporteri, am discutat cu liderii, venind la mine acasă toți, când spun toți, toți. Au fost foarte mulți acasă. Am zis dacă vin peste 5.000 de oameni continuăm, când am văzut 9.800 bilete cumpărate la meciul următor, am zis că…aici a fost o parte din acest traseu, acea pandemie. Pentru mine acea pandemie a fost perfectă, am transmis suporterilor toate actele, situația în sine.

După care, am început să mă implic prin acea asociație, să continuăm cu ea, să ne zbatem, să devenim și parte în proces, sunt mai multe lucruri. Spun clar, dacă pentru mine acele documente nu spuneau că este Steaua, continuatoarea fostei secții din 47 mă retrăgeam total.

Poate, nu știu, mă vedea la CSA. Pe mine mă interesează cine a continuat activitatea fostei secții CSA până în momentul ăsta. În momentul când spune UEFA ia-ți 1 milion 100 că tu ești continuatoarea fostei Steaua. Ți s-ar fi luat coeficientul, tot. Eu nu vin pe vrăjeală, vin pe documente, îți poate confirma Gabi Safta.

Nu pot veni eu, că nu pot să-l corup pe om așa, corupe-l cu realitatea, ia și citește. Am luat documentele ăstea, le-am dat și unora de la CSA, care au fost la noi în peluză. A fost o întorsătură pentru mine, că au spus să nu pun Peluza Nord pe gard. Zic, stai puțin e vorba de 10.000 de oameni care au venit în deplasare, nu că nu vrem Peluza Nord pe gard. Ok, s-a votat, am pierdut, am respectat decizia. Când am discutat cu ceilalți lideri și au venit alături de mine, au spus că am dreptate. Și-au ales alt drum.

Când toți suporterii au venit alături de mine, bați record după record, atunci cum să nu fi alături de oamenii ăștia, sau să îi minți. Nu, oamenii au văzut care e treaba. Eu în urmă cu doi ani de zile le-am promis suporterilor că vom juca pe Ghencea. A fost o tentă, băi Mustață Ghencea e Ghencea. Eu mereu am învățat un lucru, răbdarea învinge. Așa că…Singura mea satisfacție a fost să joc în Ghencea și să pun peluza la punct”, a completat Gheorghe Mustață.

