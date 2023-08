Mihai Stoica, prima poză pe gazonul din Ghencea. Mesajul pentru Peluza Nord a FCSB

Mihai Stoica și-a făcut apariția în Ghencea chiar . Oficialul FCSB s-a pozat în „Templu” alături de antrenorul Mihai Pintilii.

Mihai Stoica și Mihai Pintilii, prima poză pe stadionul „Steaua”: „Oriunde și mereu, cu Peluza Nord”

Mihai Stoica a postat o fotografie pe contul său oficial de Instagram împreună cu antrenorul secund al FCSB, Mihai Pintilii: „Oriunde și mereu, cu Peluza Nord Steaua Oficial❤️💙 alături🙏🏼”, a fost mesajul din descriere.

FCSB joacă primul meci pe Ghencea după mai bine de doi ani în care a făcut mai multe cereri către CSA Steaua București. Vlad Chiricheș este singurul jucător din actualul lot care a mai evoluat pe Ghencea. Meme Stoica și Mihai Pintilii știu de asemenea ce înseamnă acest stadion pentru toți steliștii.

Mihai Stoica, mesaj împăciuitor înainte de FCSB – CFR Cluj: „Am ajuns după nouă ani jumate aici”

Mihai Stoica nu a mai pus piciorul în Ghencea de aproape 10 ani, ceea ce i-a răscolit numeroase amintiri și a avut un mesaj și pentru cei de la Peluza Sud Steaua: „Am ajuns după nouă ani jumate aici. Nimic nu mai are legătură cu ce era când am fost ultima dată. Mă gândesc dacă am găsit în străinătate un asemenea stadion. Avem o mare provocare: să lăsăm stadionul așa cum l-am găsit. Suporterii trebuie să se comporte civilizat. Nu am venit aici să provocăm sau să facem o regulă din a juca aici.

Suporterii de la CSA să ne creadă că vrem să jucăm pe Arenă când e disponibilă. Am auzit că se încercă să se comite acte de vandalism. Nu mai e vandalism. E terorism. Iar pedepsele sunt extrem de mari. Nimeni nu cred că riscă să petreacă ani în spatele gratiilor.

Nici nu mă gândesc la meci, ci la cum vom arăta când plecăm de aici. Suporterii să înțeleagă că dacă cineva va comite un act de vandalism, noi nu vom mai puteam juca aici. Și ne vom îngrămădi pe un stadion de 7.000 de locuri”.

„De Ghencea ni s-a spus că vom juca doar dacă nu vor fi incidente la meciul de duminică”

FCSB are șanse mici să joace pe Ghencea meciul din Conference League cu Nordsjaelland, iar : „După meciul cu CFR, nu ştim unde vom juca. De Ghencea ni s-a spus că vom juca doar dacă nu vor fi incidente la meciul de duminică (n.r. cu CFR).

Dacă cei de la MApN nu ne vor permite, vom juca pe un gazon (n.r. de pe ”Arcul de Triumf”) pe care cel mai probabil se va antrena astăzi echipa de rugby a SUA. Mâine va fi România – SUA.

(n.r. Până luni nu ştiţi exact unde se joacă acest meci). Da. România 2023. Dacă am încerca să jucăm în Giuleşti, e clar că nimeni nu o să ne permită. Rapid a jucat în Ghencea pe vremuri. CS Rapid n-ar da. (n.r. aprobarea) Într-o ţară normală, asta putea fi realizabil. Ce are?”, a mai spus Meme, la .

