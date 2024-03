Cum reușește Diana Munteanu să aibă o siluetă de invidiat la 45 de ani. La ce nu poate renunța vedeta: “Mănânc și zilnic dacă am poftă”

Diana Munteanu a dezvăluit cum reușește să aibă o siluetă de invidiat la cei 45 de ani. Deși i s-a atras atenția de-a lungul timpului că este prea slabă, de către cei din jur, vedeta spune că se simte foarte bine în pielea sa.

Cum reușește Diana Munteanu să-și mențină silueta la cei 45 de ani

Diana Munteanu spune că . Are restricții alimentare și face mult sport, iar acestea o ajută să fie mereu în formă și să arate bine.

Dincolo de restricții, , adică la înghețată. De multe ori, o consumă și zilnic, însă această abatere de la regulă o determină să se abțină de la alt gustări cu multe calorii.

”Presupune o disciplină pe care mi-am format-o singură, ore de antrenament, ceva restricţii în ceea ce priveşte mâncarea, dar eu am făcut din toate astea un stil de viaţă. Şi nu mai pare deloc un sacrificiu! Mă simt bine în pielea mea, probabil sunt în cea mai bună formă a mea!

La îngheţată nu renunţ! Mănânc şi zilnic dacă am poftă, dar reduc din alte alimente nocive sau fac mai mult sport. Echilibrul este cuvântul de bază! În orice! Dar asta mai vine şi odată cu vârsta”, a declarat Diana Muntea potrivit

Diana Munteanu nu prea mai consumă carne

Diana Munteanu recunoaște că la condiția sa fizică bună contribuie și împlinirile sufletești. De asemenea, stă cât mai departe de carne și preferă să se hrănească cu pește, salate, fructe și legume ”în toate formele lor.

Totodată, vedeta mai precizează că niciodată salata nu lipsește din meniul zilnic. Iar pe lângă asta, nu mai poate mânca nici carne de vită. ”Am impresia că organismul meu nu o mai suportă”, a mai transmis ea.

”Viaţa echilibrată şi sănătoasă pe care o duc, dar şi plus împlinirile sufleteşti sunt factorii care m-au păstrat în forma în care sunt acum. Cred că trebuie să existe un echilibru în toate. În ceea ce mă priveşte nu prea mai consum carne, dar mănânc foarte mult peşte, foarte multe salate, fructe şi legume în toate formele lor.

Oricând poate lipsi carnea din meniul meu, dar niciodată salata. Am renunțat la carnea de pui. Pur şi simplu nu o mai pot mânca. Şi am renunţat aproape de tot şi la cea de vită, am impresia că organismul meu nu o mai suportă”, a mai declarat vedeta.