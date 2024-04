Cum s-a decis fostul rapidist Lucian Marinescu să devină agent de jucători? „Giovanni Becali era un monstru”

Lucian Marinescu, fostul fotbalist al celor de la Rapid, , a vorbit la emisiunea Suflet de Rapidist, emisiune care este live în fiecare zi de marți, de la ora 13:30, pe site-ul FANATIK.RO, despre cum a decis să se lase de fotbal pentru a se apuca impresariat.

Lucian Marinescu a decis să-și ia viața în propriile mâni: „Am decis că trebuie să fac ceva depinde de mine”

Fostul internațional, a mărturisit, la Suflet de Rapidist, că a decis să se facă agent de fotbaliști pentru ca ajunsese la finalul cariere și voia să își găsească ceva ce depinde de el, fără a avea vreun șef.

ADVERTISEMENT

„E adevărat, nu sunt doar un impresar. În 2006, anul în care m-am retras, la 34 de ani, mi-a făcut Rapid o ofertă de prelungire. La 34 de ani aveam 1,86 și 78 de kilograme, fugeam de aici până la Salamanca și mă întorceam. Știi cum e, când treci de 30 de ani știi cum să-ți gestionezi odihna, alimentația. Eu am avut o viață extra-sportivă ok, nu am avut probleme.

Câteodată mai ieșeam și eu, seara, dar plecam repede. Revenim, eu în 2006 am decis că trebuie să fac ceva ce depinde de mine. M-am gândit prima dată antrenor, dar eram cu valiza la ușa și până îmi dădeam seama eram ca și plecat. Nu voiam să am șef, voia ceva ce să depindă de mine.

ADVERTISEMENT

Eu, tot timpul, și jucătorilor tineri le spun să facă doar ce depinde de ei și să nu se mai ia după prostii. Un moment critic în viața unui jucător este atunci când semnează un contract. După ce ai semnat, e gata, nu mai poți să faci tu ce vrei. În cariera unui jucător, dacă stai se te gândești, sunt câteva borne importante”, a declarat fostul jucător al celor de la Rapid, Lucian Marinescu, la Suflet de Rapidist.

Lucian Marinescu a vorbit despre retragerea din fotbal: „E un privilegiu să știi când să te retragi”

Lucian Marinescu, fotbalistul care a jucat la ultimul Campionat Mondial la care România a participat, a declarat, la Suflet de Rapidist, că un privilegiu pe care l-a avut în viață, a fost că a știut când să pună stop carierei de fotbalist.

ADVERTISEMENT

„Eu am avut noroc și am zis că era un monstru în perioada aia pe partea de impresariat, Giovani Becali, și-am zis să încep după segmentul tânăr, știam foarte bine legislația, soția mea e avocat. Pe final de carieră, eu am avut și multe rezilieri și am zis la vremea respectivă că astea poate sunt niște semnale ca să las cariera de jucător.

Mi-a mai făcut Nea George Copos o ofertă să vin la Rapid, dar am refuzat, știam că e gata cariera mea. Eu consider că în viața asta e un privilegiu să știi când să te retragi. Mai bine să mă întrebe lumea de ce m-am lăsat, decât să mă înjure pe stadion și să-mi zică că nu mai pot”, a mai declarat Lucian Marinescu la Suflet de Rapidist.

ADVERTISEMENT