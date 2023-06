Cum s-a fotografiat Andreea Bănică lângă fiul ei. Oamenii au luat-o razna. „Așa stai când ești în pat cu bărbatul!”

Andreea Bănică și-a pus urmăritorii în cap după ultimele imagini publicate pe social media. Vedeta a vrut să le arate fanilor săi canapeaua pe care se relaxează atunci când are nevoie de o pauză, dar altceva a ieșit în evidență.

Andreea Bănică, pusă la zid de urmăritorii săi

Andreea Bănică se mândrește cu o carieră de succes, dar și cu o familie împlinită. cu și care o ajută și în viață profesională.

Artista are parte de susținerea fanilor săi, cu care ține legătura pe rețelele sociale. Recent, însă, Andreea Bănică și-a pus urmăritorii în cap cu ultimele imagini publicate. Cântăreața și-a dorit să le arate celor care o urmăresc cum se relaxează după o zi obositoare.

S-a fotografiat întinsă pe canapea, îmbrăcată într-un maiou decoltat și lenjerie intimă. În mod obișnuit, fotografiile ar fi făcut furori, dar de data aceasta, oamenii s-au lovit de un detaliu important pentru ei. Noah, fiul cel mic al artistei, era alături de ea.

„Când ajung acasă după o zi plină îmi doresc să stau lungită pe canapea, să am ceva de ronțăit și alături de mine pe cel mai zăpăcit elefănțel .Eu am ales confortul acestei canapele, plus că este și foarte frumoasă și mareeeeee!

Hai că mai am nevoie de una , iau măsuri și mai iau și în livingul mic o canapea că până acum nu am avut timp…sunt tot pe drumuri între Eforie și București. Care este locul din casă unde va simțiți cel mai bine?”, a scris Andreea Bănică

Reacția fanilor: „Așa în pat cu bărbatul”

Imediat după ce a publicat fotografiile, fanii s-au revoltat și i-au atras atenția asupra ținutei, astfel că vedeta s-a văzut nevoită să ia măsuri. „Am să vă rog să vă păstrați decența în exprimare! Mă văd nevoită să blochez toate conturile care au un limbaj neadecvat! Mulțumesc!”, a scris Andreea Bănică în comentarii.

Chiar și așa, fanii nu s-au oprit. „Andreea Banică, este paradoxal să existe decență în exprimare, când postarea este indecentă. De ce nu ai ales ca postarea să fie DECENTA? Și așa evitai reacțiile vulgare asupra unui lucru VULGAR.

Dacă aveai niște pantaloni scurți pe tine, având în vedere că ai copilul în spatele tău, puteai promova canapeaua mult mai DECENT. SPOR LA DECENȚĂ! CE ARĂȚI AIA ATRAGI ! O zi bună și fără supărare!”, i-a spus un urmăritor.

„Ce decență în limbaj, dar tu ești decentă în poză? Așa stai când ești în pat cu bărbatul, dar nu în fața unui copil, și mai ales băiat. RUȘINE!”, „Cam indecentă poziția și nu numai, având în vedere că e și băiețelul tău destul de mare….”, au fost alte comentarii primite de Andreea Bănică.