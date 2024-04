Graviduța Alina Ceușan, apariție controversată alături de familia ei. Gina Pistol a publicat imaginea!

Alina Ceușan a realizat un pictorial cu familia ei updatată, tânăra prezentatoare tv fiind însărcinată cu cel de-al doilea copil. Gina Pistol, buna ei prietenă, a postat o imagine cu influencerița care ar putea stârni controverse în mediul online.

Alina Ceușan, pictorial inedit alături de familia ei

Alina Ceușan, soțul ei, Raul Tișa și prichindelul lor, apar într-un pictorial al revistei Elle România, ediția de mai 2024. Una din fotografiile din interiorul revistei a fost dată publicității de Gina Pistol, altă prezentatoare care se ocupă de promovări de produse cosmetice în mediul virtual.

Imaginea pe care Gina a postat-o cu graviduța Alina Ceușan ar putea provoca niște ridicări din sprânceană în rândul pudibonzilor. O parte din public ar vedea drept nepotrivită imaginea în care Alina Ceușan apare aproape în fundul gol, în timp ce fiul ei trage de blugii mămicii.

Ipostaza care ar putea stârni controverse

„Letter to our baby/ Scrisoare către bebelușul nostru”, se numește reportajul pe care Alina Ceușan și familia de care e tare mândră l-a realizat În cadrul materialului care va apărea în curând pe piață, blondina povestește despre sarcină și viața de familie, despre provocările cu care se confruntă o femeie modernă în 2024.

Alina Ceușan a dezvăluit nu de mult că așteaptă un nou bebe. Vestea i-a luat prin surprindere pe fanii ei.

„Suntem fericiți să anunțăm oficial că ne mărim familia. Așteptăm un frățior sau o surioară pentru Rock, care urmează să se nască în luna august a acestui an.

Chiar dacă cei din jurul nostru știau, apreciem că de această dată am avut șansa de a face acest anunț sub termenii noștri cum de altfel cred că fiecare familie merită să o facă, la momentul potrivit. Vă mulțumim pentru toate mesajele private. Ca de fiecare dată, vom shareui această călătorie cu voi. Our online family pe conturile noastre de socializare”, sună anunțul prin care Alina Ceușan a vorbit despre sarcină.

Așadar, show-ului este însărcinată în cinci luni, iar întrebarea care e pe buzele tuturor acum este dacă vedeta va naște o fetiță sau un băiețel. Urmăritorii vedetei vor afla răspunsul cât se poate de curând, evident, chiar din gura influenceriței.