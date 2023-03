Cum s-a îmbrăcat Carmen Iohannis în vizita din Singapore. A purtat o rochie pictată manual cu flori de iris

Carmen Iohannis a atras din nou toate privirile prin ținuta sa. Prima Doamnă a României a purtat noi rochii caracterizate de eleganță și rafinament în cadrul unei vizite oficiale, de vineri, din Singapore, alături de soțul său, Klaus Iohannis.

Carmen Iohannis, din nou în centrul atenției prin ținutele sale. Ce rochii a purtat într-o vizită oficială din Singapore

Una dintre rochiile pe care le-a îmbrăcat Carmen Iohannis avea print cu flori de iris pictate manual, în acuarele. Creația îi aparține designerului cu care Prima Doamnă a colaborat în repetate rânduri, Andreea Tincu. Aceasta a optat pentru florile de iris deoarece sunt un simbol în Orient.

ADVERTISEMENT

Fiind soția președintelui țării, Carmen Iohannis trebuie să aibă mereu grijă cum se afișează, aparițiile sale să fie un exemplu pentru restul femeilor din societate. De altfel, este de la sine înțeles că nu poartă ținute cu prețuri mici, iar rochia cu flori de iris, așa cum apare pe site-ul oficial al Andreei Tincu, valorează 2650 lei.

”Prima Doamnă Carmen Iohannis a purtat tinute din ultima colecție Andrea Tincu, Spring 2023, in Singapore. Printul este creat manual in acuarele, florile de iris fiind emblematice in cultura Orientului. Rochia uni este din voal si satine de matase premium, cu pliseuri manuale”, a scris Andreea Tincu

ADVERTISEMENT

Alte rochii purtate de Carmen Iohannis în vizita din Singapore

a fost una tip ”uni”, de culoare turcoaz, lungă până mai jos de genunchi, cu mânecă lungă. Ca material, a fost compusă din ”voal și satine de mătase premium, cu pliseuri manuale”, așa cum a mai precizat Andreea Tincu.

Pe contul de Twitter al șefului statului, Carmen Iohannis mai apare îmbrăcată și într-o a treia rochie în vizita din Singapore. Aceasta a fost de culoare roz, compusă din voal și la fel a trecut peste genunchi. Ținuta s-a asortat cu o poșetă și o pereche de pantofi albi.

ADVERTISEMENT

Ce fel de ținute îi plac lui Carmen Iohannis

Un alt designer cu care mai colaborează Prima Doamnă este Eli Lăslean. Aceasta a oferit detalii despre preferințele soției șefului statului. Mai exact, este adepta ținutelor foarte simple, decente și care să îi scoată în evidență silueta.

”Întotdeauna îi plac ținutele foarte simple, decente și care să îi pună în evidență silueta, să fie potrivite cu momentul vizitei pe care o face! Apreciez în mod deosebit gentilețea Primei Doamne, care de fiecare dată când poartă o ținută realizată pentru dânsa, îmi trimite o fotografie și îmi mulțumește! Mă simt onorată!”, a spus Eli Lăslean pentru

ADVERTISEMENT

Dincolo de acestea, Carmen Iohannis nu scapă de critici. deoarece consideră că nu o avantajează.