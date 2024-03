Cum s-a produs accidentul cumplit din Sibiu, soldat cu trei morți. „N-a mai rămas nimic din maşina aia, era dezastru”

Apar noi detalii cu privire la accidentul cumplit produs pe centura Avrigului, din Sibiu, în urma căruia au murit trei oameni. Tragedia a avut loc după ce șoferul unui camion a intrat pe sensul opus, lovind violent o mașină care se deplasa regulamentar.

Cum a avut loc accidentul din Sibiu. Trei persoaneau murit

a unui alt participant la trafic. În imaginile șocante se putea observa cum șoferul camionului a pierdut controlul asupra volanului și a lovit mașina. Totul s-a petrecut după ce autovehiculul de mare tonaj a avut o explozie la un pneu.

ADVERTISEMENT

După momentul ciocnirii violente, TIR-ul a căzut de pe un pod, pe o cale ferată. Din nefericire, impactul a fost devastator, iar trei bărbați, aflați în autoturismul care circula regulamentar, au murit pe loc.

Un șofer, care a fost martor la tragedie, a povestit cum s-a produs accidentul cutremurător. El a observat camionul când s-a lovit de parapet și a intrat în balans, pătrunzând mai apoi pe contrasens.

ADVERTISEMENT

„Am observat că a luat parapetul, a intrat în balans şi eu am început deja să frânez. Şoferul dinaintea mea nu ştiu ce a apucat să facă, că nu am văzut nici stopuri din partea lui aprinse.

Eu când am văzut că vine pe contrasens, pe partea mea de mers, m am dat pe contrasens şi am trecut printr-un nor de praf exact de la impactul ăla, când l-a luat în dreapta mea, că eram în paralel cu ei când am încercat să evit accidentul. În maşina mică erau striviţi, n-a mai rămas nimic, n-a mai rămas nimic din maşina aia, era dezastru”, a declarat șoferul pentru .

ADVERTISEMENT

Accidentul mortal a avut loc vineri, 8 martie, pe Drumul Naţional 1, pe centura ocolitoare din orașul Avrig. Traficul a fost oprit timp de zeci de minute. „În urma coliziunii cu un autoturism, un autocamion a căzut de pe viaduct în apropierea terasamentului căii ferate, incident soldat cu trei victime”, anunță Centrul Infotrafic.

Accident grav în Ialomița. Un om și-a pierdut viața

, în localitatea Sinești, din Ialomița. Patru autoturisme s-au ciocnit, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, având în vedere amploarea evenimentului.

ADVERTISEMENT

În total, șase persoane au fost implicate. Din păcate, un om a murit și alți trei au fost răniți, fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. La fața locului a fost solicitat inclusiv un elicopter SMURD.