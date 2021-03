Elena Băsescu era cunoscută ca fiind o vedetă autentică. De ceva vreme, însă, viața acesteia s-a schimbat considerabil și a fost văzută din ce în ce mai rar în lumina reflectoarelor.

Fiica fostului președinte Traian Băsescu este mama a trei copii, pe care îi crește singură. În plus, ea a devenit foarte discretă cu viața personală.

În momentul de față, viața Elenei Băsescu se rezumă la cei mici și locul de muncă. Aceasta a lucrat o perioadă la Camera de Comerț și Industrie, iar acum este consilier la Camera Deputaților.

Cum s-a schimbat viața Elenei Băsescu după ce a ieșit din lumina reflectoarelor

Fostul fotomodel are 40 de ani și este o mamă devotată. Aceasta are doi copii cu Bogdan Ionescu, alias Syda. Tatăl mezinei sale este un tânăr de doar 28 de ani, cu care a avut o relație de doi ani.

Chiar dacă Elena și Syda au păstrat o relație frumoasă, de dragul copiilor, fiica fostului președinte îi crește singură pe cei mici. Ea le dedică lor tot tipul liber.

Întrebată cum se descură, ea a explicat că nu e foarte dificil: „nu mi se pare așa greu. Până la urmă, noi, femeile, suntem făcute să naștem, să aducem viață pe pământ, să-i îngrijim,” a povestit ea.

În plus, a recunoscut că are parte de ajutor din partea bunicilor: „în weekend rămân la mama și la tata. Nu dărâmă casa, am fost destul de stricți cu ei. Toată familia. Cred că nu au făcut ce fac copiii de obicei, haosul acela”.

De la despărțirea de tatăl mezinei sale, afaceristul Cătălin Gheorghe, cunoscut drept „Tomată”, Elena Băsescu nu s-a mai afișat alături de niciun bărbat. Toate postările acesteia de pe rețelele de socializare fiind alături de familie sau singură.

Totuși, fostul europarlamentar nu a renunțat cu totul la politică. La alegerile parlamentare din decembrie, fiica lui Traian Băsescu a candidat din partea partidului tatălui său pentru un loc la Camera Deputaților, pe listele județului Constanța. A fost fără prea mult succes, însă.

