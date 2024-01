Cum s-a transferat Gardoş în Premier League: “Nu ştia nimeni că vine. L-a ars taximetristul de la aeroport!”

Radu Drăgușin este foarte aproape de plecarea de la Genoa. . Pe baza acestui subiect a discutat și Florin Gardoș care a povestit și cum s-a transferat în Premier League la Southampton.

Cum s-a transferat Gardoş în Premier League

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Florin Gardoș a dezvăluit cum s-a transferat în Premier League, la Southampton. Fostul internațional a explicat toată povestea scouterului englez care a venit să îl vadă în Ghencea la antrenament. Gardoș a mai vorbit și despre ceea ce caută echipele din străinătate la un jucător și este convins că Radu Drăgușin va putea juca la una dintre echipele de top din Europa.

“Eu am vorbit cu scouterul care m-a văzut pe mine când am plecat la Southampton și mi-a povestit cum a venit la București și l-a ars un taximetrist. Pentru că ei nu anunță. Italienii, alții anunță ți spun pe cine vin să vadă. El nu a spus nimic, în general englezii nu zic nimic.

Mi-a zis cum a venit de la aeroport în Ghencea, la antrenament pentru mine. A venit să mă vadă prima oară cu 7 luni înainte ca eu să mă transfer. La noi la Ghencea era un spațiu delimitat, unde putea să stea oricine să vadă antrenamentul.

El stătea printre oamenii ăia, probabil nu dădea nimeni doi bani pe el, pentru că era trecut de 50-60 de ani. Și el a venit să mă vadă la antrenament. Să vadă cum te comporți, dacă dai în mingi sau șutezi, dacă comentezi la antrenor.

Se pune foarte mult accent, mai ales în ziua de astăzi, pe caracter, pe disciplină, pe felul în care te comporți. Aici cred că este un plus despre el (n.r. Radu Drăgușin) dacă ce se spune e adevărat. Eu cred că e adevărat. Faptul că este foarte profesionist și în afara terenului”, a spus Florin Gardoș.

Genoa i-a dublat contractul lui Radu Drăguşin

Format la academiile de juniori de la Juventus, Radu Drăgușin a fost transferat în vara acestui an de Genoa. „Grifonii” i-au plătit „Bătrânei Doamne” suma de 5,5 milioane de euro. Fundașul central a confirmat, devenind om de bază atât la echipa de club, cât și în centrul defensivei naționalei României.

Prestațiile nu au fost trecute cu vederea de cei de la , dar și să îi prelungească contractul. Astfel, fundașul echipei naționale a României va câștiga anual 1.2 milioane de euro și va fi jucătorul italienilor până în 2027, dacă nu va veni o echipă care să îl transfere între timp.

“Sună foarte bine viitorul. Mă duc astăzi la meci să-l văd, joacă azi Genoa. Acasă joacă (n.r. cu Salernitana). Am venit să-i măresc contractul lui Radu, de-aia am venit. Acum am aterizat. Am ajuns la Radu acasă, el e în cantonament și mă duc să mă întâlnesc cu cei de la club. Ne-am înțeles, să-i pregătească contractul și să-l semneze.

Mâine mă întorc acasă. Va avea dublu față de ce are acum. El câștigă foarte bine, dar i-am dublat. Nu i-am prelungit. El mai are contract cu Genoa până în 2026, din vară încă doi ani”, a dezvăluit Florin Manea, la FANATIK SUPERLIGA.

