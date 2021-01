Cum s-a vindecat de Covid-19 Mihai Budeanu de la 3 Sud Est. „M-a salvat de la moarte”

Mihai Budeanu de la 3 Sud Est s-a vindecat de Covid-19 la sfârșitul anului trecut, după ce a stat câteva săptămâni la Terapie Intensivă, cu șanse mici de supraviețuire.

Artistul a fost ajutat de Ivermectină, medicamentul miraculos împotriva virusului SARS – CoV – 2, care i-a fost recomandat de Ion Alexie, medicul român din Las Vegas.

Mihai Budeanu a fost foarte aproape să-și piardă viața din cauza complicațiilor cauzate de infectare, iar medicii sunt de părere că este un adevărat miracol faptul că și-a revenit.

Cum s-a vindecat de Covid-19 Mihai Budeanu de la 3 Sud Est

Mihai Budeanu, componentul trupei 3 Sud Est, s-a vindecat de Covid-19 după ce a petrecut trei săptămâni la ATI în stare critică, cu 5% șanse de supraviețuire. Ivermectina a fost tratamentul care l-a salvat pe artist, la recomandarea medicului român din Las Vegas, Ion Alexie.

Cântărețul nu a avut efecte secundare de la acest medicament și efectul acestuia s-a resimțit după câteva zile de la administrare.

„M-a salvat de la moarte domnul doctor Alexie! Mi s-a dat doar 5% șanse de supraviețuire. Am ajuns la terapie intensivă. Am urmat tot protocolul care se folosește și în România, mai puțin ivermectina. Am luat-o la început, când mă simțeam foarte, foarte rău.

După ce am luat-o, starea mea a început să se îmbunătățească. După 5-6 zile am început să îmi revin, să respir normal. Nu am avut niciun efect secundar. Asta pot să vă spun pentru că sunt în viață! Nu știu dacă erau de uz uman. Eu le-am primit de la cineva”, a declarat Mihai Budeanu la Antena 3.

De curând, artistul a avut parte de o nouă lovitură, după ce mama lui s-a stins din viață. Mihai Budeanu a făcut anunșul pe pagina sa de Facebook, unde a primit numeroase mesaje de condoleanțe din partea fanilor și a cunoscuților.

Medicul Ion Alexie a explicat beneficiile Ivermectinei

Dr. Ion Alexie este specialist în boli interne și boli infecțioase și a dezvăluit care a fost experiența sa și a altor pacienți bolnavi de Covid-19 cărora le-a fost administrat acest medicament.

„Iau Ivermectină lunar, nu numai eu, ci şi foarte mulţi medici. Previne îmbolnăvirea, dar nu neapărat prin generare de anticorpi, aşa cum face vaccinul. Nivelul de Ivermectină rămâne în corpul nostru multe săptămâni şi nu se poate multiplica în celulele noastre, pentru că Ivermectina blocheză nişte proteine numite importine, care importă fragmente din virus în nucleu şi în citoplasmă şi nu-l mai lasă să se multiplice.

Din septembrie până în ianuarie am tratat foarte puţini pacienţi, pentru că spitalul ne-a blocat Ivermectina, pentru că National Institute of Health nu era de acord s-o folosim. Din 15 ianuarie am 50 pacienţi, majoritatea au plecat, mai am câţiva în spital. I-am pus pe toţi din prima zi pe Ivermectină. Din cei 50 nu a ajuns niciunul la ATI, starea sănătăţii niciunuia nu s-a deteriorat – şi-i urmăresc cu atenţie”, a explicat medicul pentru aceeași sursă, în urmă cu câteva zile.

Dr. Ion Alexie este de părere că acest medicament ar trebui administrat în stadiul incipient al bolii, atunci când pacienții au simptome ușoare, ca să nu ajungă la ATI.

„Părerea mea este următoarea: mulţi oameni în România nu vor să se vaccineze sau nu au vaccinul iar unii dintre ei nu se vor vaccina niciodată. Pacienţii care nu sunt foarte bolnavi nu se califică pentru niciun tratament de COVID.

Nu se califică pentru remdesivir decât dacă sunt hipoxici, nu se califică pentru dexametazonă – şi toate aceste tratamente se fac în spital. Important este să folosim Ivermectină pentru tratamentul celor care s-au infectat, dar care sunt în stadiile incipiente ale bolii, pentru a nu ajunge la terapie intensivă şi să încercăm să dăm la cei care nu vor să se vaccineze sau încă nu s-au vaccinat, până când se hotărăsc dacă se vaccinează”, a continuat medicul.