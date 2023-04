Cum s-au pregătit concurenții pentru prima semifinală Românii au talent! Dezvăluiri din culisele show-ului Pro Tv

În seara de azi, 28 aprilie 2023, de la 20:30, PRO TV a programat prima semifinală a show-ului de divertisment Românii au talent. În cel de-al treisprezecelea sezon al show-ului, peste 300 de concurenți au urcat pe scenă în fața celor patru membri ai juriului – Andi Moisescu, Andra, Dragoș Bucur și Mihai Bobonete. Dintre aceștia, 10 au primit Golden Buzz, iar ceilalți care au primit 3 sau 4 de ”da” s-au calificat în următoarea etapă.

Prima semifinala Românii au talent, luptă între 12 concurenți

Vinerea trecută, au au decis lista celor 24 de semifinaliști. Aceștia vor intra 12 în această seară și 12 peste o săptămână. Iar publicul va decide cine va ajunge în marea finală, prin vot. În exclusivitate, FANATIK a aflat cât s-au pregătit concurenții pentru această etapă!

ADVERTISEMENT

”Am muncit mult. Din momentul în care am primit vestea că vom fi în gala live și că vom face parte din prima semifinală, imediat ne-am pus pe muncă. Am muncit mult ca să pot să pun povestea în practică. Am reușit să mă mișc îndeajuns de repede încât în trei zile am terminat dansul. În continuare lucrăm la el, venim amândoi cu îmbunătățiri. Mă bucur foarte mult că Sânziana, chiar dacă este mică a învățat și învață din această experiență și mă ajută cu ideile ei.

Dacă nu știe de fiecare dată să se exprime, am învățat să comunic foarte bine cu ea. O pun să-mi arate și sustrag eu ce a vrut să spună, prin mișcare. Așadar, ea a învățat să se exprime extraordinar de bine și prin mișcare, nu doar prin vorbe”, ne-au spus Sânziana Iani și Mihai Adrian, cei doi dansatori care au impresionat prin povestea transmisă prin mișcări în preselecții.

ADVERTISEMENT

Printre cei care s-au calificat direct în semifinală, primind iar tânăra admite că mereu a lucrat mult pentru visul ei. ”M-am pregătit foarte mult. Dar nu neapărat după ce am primit butonul auriu, ci de mult timp”, spune ea.

Același lucru îl admite și Florin Zgăvârdici, seniorul acestei etape, care la 90 de ani continuă să iubească scena și povestește cu umor că soția lui consideră că e prea bătrân să mai facă asta, dar el nu dorește să renunțe.

ADVERTISEMENT

Ce spun concurenții despre prima semifinală Românii au talent: ”Timpul a fost scurt”

Cel mai mare grup calificat în semifinala Românii au Talent, Monique Family, au povestit prin vocea antrenoarei ce dificil le-a fost să ducă totul la capăt pentru acest moment. ”Timpul a fost scurt și fiind foarte mulți, 41 de membri, a fost foarte greu ceea ce am făcut. În același timp, eu m-am ocupat și de ceilalți copii. Și am reușit să ducem toate proiectele la capăt!”, ne-a spus antrenoarea.

Teodora Vasilichi, tânăra stabilită în străinătate de mulți ani, care și-a urmat visul, fără să conteze cât de mult a muncit, povestește cu emoție cât s-a pregătit. ”Iau în considerare munca mea de-o viață pentru că aduc totul cu mine. În mod special pentru această semifinală m-am pregătit cu un cântec românesc care are o rezonanță foarte puternică. M-am pregătit în fiecare zi foarte intens”, zice ea.

ADVERTISEMENT

Puștiul care a impresionat întreaga țara cu abilitatea lui de a recita, care a primit un buton auriu în preselecții, Rareș Prisacariu a muncit la ceva special pentru această seară. ”M-am pregătit mult. Am citit o carte, mi-a plăcut foarte mult cartea respectivă și m-am gândit să fac un monolog, să iau câteva fraze din cartea aceea”, spune Rareș.

ADVERTISEMENT

Semifinala Românii au talent are și magie

Într-un sezon magic, nu putea lipsi un magician din această etapă. Andrei Gîrjob s-a aflat printre cei care au primit încrederea juraților. Acum vrea să demonstreze că poate și mai mult. ”Intens. A fost un proiect ca o gură de aer, m-a scos din rutină, din zile obișnuite. A fost și este o provocare și îmi place”, explică magicianul.

Direct din India și cu un buton auriu în buzunare din etapa anterioară, vor urca iar pe scenă Bad Salsa. Cei doi au impresionat cu viteza mișcărilor și cu pasiunea lor pentru dans, așa că este de așteptat ca modestia lor și bucuria că au reușit să demonstreze cât sunt de talentați în țara noastră să îi facă să ofere o nouă prestație de neuitat.

Așa își dorește și Albert Gugulan, tânărul pianist, să fie remarcabil și a muncit mult pentru a face asta. ”M-am pregătit foarte intens, am studiat 7-8 ore pe zi. Am pregătit o piesă foarte dificilă pentru pian și abia aștept ca cei de acasă să o asculte”, explică pianistul.

Câți semifinaliști ajung în marea finală

După ce în preselecții a surprins cu interpretarea piesei lui Celine Dion, acum Gabriel Mardale vrea să arate că poate ajunge tot mai sus și abia așteaptă să revină pe scenă. ”Am învățat trei melodii, a fost aleasă una și cea mai bună dintre ele. M-am pregătit mult, am studiat cu doamna mea de canto”, spune el.

”Am muncit foarte mult, mă antrenez cel puțin două ore pe zi. Îmi place să stau în sala de dans, să repet”, spune încântată și emoționată, Amira Olosutean, cea care a demonstrat în audiții că vârsta nu este un impediment când ești foarte talentată.

Ușor de recunoscut de către toți cei care stau pe Tik Tok, Oleg Spînu, a fost o frumoasă surpriză în preselecții, iar acum revine dornic să arate și o nouă prestație, total diferită.

”Am învățat cântece, cânt de mic și mereu mi-am dorit să fiu un artist, băiat bravo, care să cucerească oamenii. M-am pregătit de-a lungul timpului, am fost la concursuri în Ucraina, în Dubai, în România – eram pregătit deja”, zice el.

Dintre cei 12, doar 5 vor merge mai departe, în funcție de voturile exprimate de către cei de acasă. Emisiunea începe la 20:30, pe PRO TV.