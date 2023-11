Cum se bucură Gigi Becali la golurile FCSB. „Am învățat de la Răzvan Lucescu”

Patronul liderului din SuperLiga nu mai celebrează golurile echipei sale, așa cum o făcea înainte. Gigi Becali a povestit cum se bucură la golurile celor de la FCSB. Finanțatorul formației “roș-albastre” susține că a învățat cum să facă asta de la Răzvan Lucescu.

Cum se bucură Gigi Becali la golurile FCSB

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, . cum se bucură la golurile celor de la FCSB și că nu o mai face ca înainte. Acum a învățat să celebreze elegant de la Răzvan Lucescu.

“Nu mai sunt cum eram. Mai ridic mâinile în sus ca Răzvan Lucescu. Păi nu, că mi-a plăcut ce gest face. Mie dacă îmi place ceva la cineva eu recunosc și reproduc. Decât să faci nebunii, să dai cu mâinile, să alergi.

Descătușarea cea mai mare, unde sufletul tău să se elibereze și cea mai elegantă, e să ridici mâinile în sus. Am văzut la Răzvan Lucescu asta și am repetat și eu. Am făcut-o așa și am văzut că e bine. Acum m-am obișnuit așa și ridic mâinile în sus. Cu pumnul strâns”, a mărturisit Gigi Becali.

Antrenorul din SuperLiga pe care Becali îl apreciază

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Gigi Becali a vorbit de mai multe ori despre antrenorul pe care îl apreciază. Finanțatorul de la FCSB l-a taxat pe Dorinel Munteanu după prestația cu Universitatea Craiova. Însă, patronul “roș-albaștrilor” are în continuare o părere bună despre tehnician și îl laudă pentru munca de la Oțelul Galați.

“Eu cred că ce se face la antrenamente, aia se joacă. Ai văzut Dorinel Munteanu ce face la antrenamente, aia joacă. Numai că el a greșit-o. A greșit din trufie. Ai dat un gol, ai 1-0, păi joacă jocul tău. El a vrut să și joace, dar nu poți cu jucătorii ăia, pentru că sunt jucători de luptă. Cei de la Oțelul.

El din jucători de luptă, acum cu Craiova, a vrut să îi facă jucători de Maradona. Nu poți să faci așa cu ei. A fost arogant. Ai 1-0 și stai că mai dau. Atunci te retragi când ești Oțelul și ai 1-0. El a vrut să îl mai dea și pe al doilea.

Păi stai, unde te duci? Nu era echipa ta baricadarea? Ai 1-0, acum te baricadezi. El a vrut să arate că acum joacă și fotbal. Dar nu poți, că nu ai cu cine. Ce ai făcut tu și așa, ai făcut minuni.

Deci, ei de unde erau echipa greu de bătut, acum a ajuns să ia 3 sau 4. Era greu să îi dai gol și a luat 3. Echipa care se închidea s-a deschis la 1-0. E om cuminte (n.r. Dorinel Munteanu) și muncește. Mie îmi plac oamenii care mizează pe muncă”, a spus Gigi Becali.

Gigi Becali, despre Dorinel Munteanu