Cum se împarte Radu Vâlcan între familie și carieră. Sacrificiul făcut de prezentator după Insula iubirii: „Să se odihnească și ea”

Radu Vâlcan a vorbit recent despre relația cu Adela Popescu. Ținând cont că amândoi sunt persoane publice și sunt sau au fost implicați în proiecte care i-au ținut departe de casă, au găsit soluții ca să nu neglijeze și viața de familie, iar prezentatorul de la Antena 1 a făcut mai multe dezvăluiri despre acest subiect.

Ce surpriză i-a făcut Adela Popescu lui Radu Vâlcan după Insula iubirii

iar relația lor este una la fel de sudată ca la început, și care sunt, de altfel, existente în orice familie.

Totodată, ei au de gestionat și o situație nu tocmai comună. Faptul că amândoi sunt prezentatori de televiziune vine la pachet cu anumite minusuri. Uneori, proiectele în care sunt implicați îi țin la distanță unul de celălalt.

Anul trecut, Adela Popescu a fost plecată în Dominicană pentru a filma pentru Sunt celebru, scoate-mă de aici!, iar Radu Vâlcan în Thailanda, pentru sezonul șapte din Insula iubirii, emisiune a cărei difuzare s-a încheiat de curând.

Despre modul în care fac parte distanței, prezentatorul de la Antena 1 a vorbit într-un interviu acordat recent și a mărturisit că îi este tot timpul dor de soția lui, chiar și atunci când sunt despărțiți numai pentru un timp scurt.

„Știu că nu îi este ușor și, pe cât posibil, încerc să o ajut de la distanță cu diverse lucruri administrative. Vorbim cât de des putem, însă, pe de altă parte, nicio declarație, în scris sau vorbită, nu poate compensa această lipsă. (…) Eu mă trezesc foarte devreme, ei îi place să doarmă mult. Timpul ăsta, când o aștept la cafea, este infernal”, a declarat Radu Vâlcan pentru

„Anul acesta am avut parte de cea mai frumoasă surpriză”

Totodată, prezentatorul a mărturisit că încearcă întotdeauna să fie prezent la cele mai importante evenimente de familie și să nu lipsească din viață celor trei copii. Iar Adela Popescu îl înțelege, drept dovadă, anul trecut, i-a făcut „cea mai frumoasă surpriză”.

„Anul acesta am avut parte de cea mai frumoasă surpriză, dacă îi pot spune aşa, deşi nu a fost surpriză-surpriză, pentru că am planificat-o. Am reuşit ca, la finalul filmărilor, să vină ei la mine şi să mai rămânem câteva săptămâni împreună în Thailanda”, a dezvăluit Radu Vâlcan.

În schimb, pentru a-i mulțumi pentru că este o mamă și o soție atât de bună, prezentatorul nu a ținut cont de nopțile nedormite care s-au acumulat pe parcursul filmărilor pentru Insula iubirii și s-a ocupat de cei mici, pentru-i oferi puțin răgaz Adelei. „După atâtea nopţi nedormite, abia aştept să mai tot pierd câteva, să se odihnească şi ea”, a afirmat vedeta.