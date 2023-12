Cum se implică Zeljko Kopic în transferurile de la Dinamo. Ce fost jucător al „câinilor” e în vizor

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul emisiunii Cristi Coste l-a întrebat pe administratorul special Andrei Nicolescu care este, mai exact, rolul antrenorului croat în viitoarea campanie de transferuri din iarnă. Practic, aici se va decide viitorul lui Dinamo, formație aflată momentan la multe puncte de salvarea de la retrogradare.

Cum se implică Zeljko Kopic în transferurile de la Dinamo

”V-a propus și domnul Kopic jucători?”, a întrebat Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. ”Colaborează activ cu partea de scouting, , se implică.

M-a ajutat foarte mult în perioada asta, e important ca jucătorii să fie de partea antrenorului, vibeul ca și colaborare”, a răspuns oficialul celor de la Dinamo. Mai mult, Cristi Coste a dezvăluit interesul clubului Dinamo față de un fost jucător: Filip Mrzljak.

”E pe listă?”, a întrebat Cristi Coste, primind rapid un răspuns din partea lui Andrei Niculescu: ”Nu pot comenta, aș vrea să putem să finalizăm”. Așadar, dinamoviștii preferă să nu discute public despre transferuri, de teama că aceste mutări nu se vor concretiza.

lista scurtă de jucători care sunt doriți momentan la Dinamo, printre care atacantul Florin Andone. Cotat de transfermarkt.com la 800.000 de euro, atacantul mai are contract cu Eldense până în vara lui 2025, însă ar putea ajunge ca jucător liber la Dinamo. Marea problemă e că Andone s-a accidentat ieri într-un meci oficial, iar acum ”câinii” trebuie să aștepte să vadă cât de gravă e accidentarea.

TOT FANATIK a aflat în EXCLUSIVITATE că dinamoviștii poartă tratative avansate și cu Ronaldo Deaconu și Ionuț Nedelcearu, doi fotbaliști care în teorie ar putea ajuta echipa să-și îndeplinească obiectivul. Dacă Nedelcearu ar avea contract cu Palermo până în 2025, Deaconu, fost la ASA Tg. Mureș, Concordia Chiajna, Gaz Metan Mediaș și Sepsi a intrat în ultimele șase luni de contract cu formația poloneză Kielce.

Tratativele cu cei trei fotbaliști, , Ronaldo Deaconu (mijlocaș ofensiv, 26 de ani, Korona Kielce) și Ionuț Nedelcearu (fundaș central, 27 de ani, Palermo) au fost purtate în special de administratorul Andrei Nicolescu, însă în colaborare cu antrenorul Zeljko Kopic.

