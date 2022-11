Cum se înțelege Ramona Olaru cu mama lui Cătălin Cazacu: ”Zice că are o femeie pe care să o…”

Cum se înțelege asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani cu . Vedeta a cunoscut-o pe viitoarea sa soacră încă din primele luni ale legăturii amoroase, care durează deja de o perioadă destul de lungă.

Ce relație are Ramona Olaru cu mama lui Cătălin Cazacu. Vedeta a dat cărțile pe față

Ramona Olaru a fost întrebată ce părere are despre mama lui Cătălin Cazacu și ce relație are cu aceasta. are o legătură foarte bună cu cea care i-a dat viață logodnicului, spre „disperarea” sportivului.

„Da, am cunoscut-o pe mama lui încă din primele luni și ne înțelegem chiar foarte bine, spre disperarea lui.

Zice că la starea pe care o are acum, la faptul că și-a găsit o femeie pe care să o iubească, a contribuit mult și maică-sa, dar nu spune că a contribuit, ci parte din vină are și maică-sa!

Asta spune el tot timpul”, spus Ramona Olaru într-un interviu recent despre viitoarea sa soacră, conform .

Mama lui Cătălin Cazacu, gest impresionant pentru Ramona Olaru

Ramona Olaru a povestit la un moment dat că a rămas impresionată de un gest făcut de mama lui Cătălin Cazacu. Dezvăluirea a fost făcută în matinalul la care lucrează de mulți ani și unde este foarte dezinvoltă.

Sinceră, așa cum o cunoaște toată lumea, vedeta de la Antena 1, a mărturisit că a primit pachet de la viitoarea sa soacră. Blondina s-a bucurat că femeia i-a trimis bucate culinare tradiționale, cum ar fi sarmale și salată de boeuf.

„Am primit sarmale și salată de boeuf de la soacra mea. A făcut salata așa cum îmi place mie, cu multă maioneză”, a spus asistenta de la Neatza cu Răzvan și Dani.

Sportivul și Ramona Olaru sunt mai fericiți ca niciodată și în ultima perioadă vorbesc tot mai des despre căsătorie. Blondina a primit inelul de logodnă în timpul unei vacanțe peste hotare.